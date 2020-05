‘Geen reden tot paniek’ – Onderzoeken uit China én Amerika wijzen op besmetting via luchtstroom

Zowel een Chinees als Amerikaans onderzoek toont aan dat kleine ‘coronadruppeltjes’ door de airco kunnen worden opgepikt en verder dan anderhalve meter kunnen worden meegevoerd. De vraag is nu hoe besmettelijk die kleine deeltjes zijn en wat dit betekent voor bedrijven die weer open willen.

Beide onderzoeken worden beschreven en uitgelegd, waardoor het inderdaad aannemelijk klinkt, dat zogeheten aerosolen op grote afstand en in een slecht geventileerde ruimte anderen hebben besmet met het coronavirus. Men zegt verder wel dat dit niet zo’n grote factor is bij de manier waarop besmettingen plaatsvinden, maar als niemand hier rekening mee houdt kan het heel snel héél hard gaan.

Het betekent namelijk dat slecht geventileerde ruimten extra aandacht verdienen bij het versoepelen van de lockdown-maatregelen. Om de simpele reden dat iedereen die zich in een slecht geventileerd gebouw heeft begeven, mogelijk niet eens bewust is van het feit dat hij al besmet kán zijn. Iedereen die roept dat besmetting via deze manier niet zo vaak voor zal komen, maar volgens mij valt geen enkele besmetting mee als je hier niet van bewust bent. Juist nu er weer van alles open lijkt te gaan is dit een extra groot risico.

Het betekent ook dat mondkapjes, die weliswaar nog steeds goed zijn voor grote druppeltjes, mogelijk wel bij kunnen dragen aan verdere verspreiding. Althans, als blijkt dat een bepaald type mondmasker de 5 micrometer dikke aerosolen tóch doorlaat. Maar goed, dan weet je ook meteen wat je wel en niet moet hebben. En wat verder dus gewoon helpt is een flinke dosis verse lucht!

Het lijkt er dus steeds meer op dat Maurice de Hond gelijk heeft met zijn blogs over de slachthuizen en die hele vleessector.