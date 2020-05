Geert Wilders: ‘Stop het gekrijs van de barbaarse sharia! ALLE moskeeën moeten dicht!’

In een tijd van bezinning, ook wel de Ramadan genaamd, heeft PVV-leider Geert Wilders de aanval geopend op moskeeën. Volgens Wilders moet het afgelopen zijn met het ‘gekrijs van de barbaarse sharia’ dat uit de luidsprekers schalt in talloze moskeeën in Nederland.

Opvallend is dat Wilders blijkbaar zo boos is over een gebedsoproep van een Amsterdamse moskee, dat hij er nu zelfs voor pleit om per direct ALLE moskeeën in Nederland te sluiten.

Amsterdam. Het gekrijs van de barbaarse sharia. Nederland is van ons. Niet van de islam. Daarom moeten alle moskeeën dicht. Voor altijd. Voordat het te laat is.#PVV #Wilders pic.twitter.com/asQfae2GsT — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 16, 2020

Wilders heeft wel degelijk een punt dat het ongewenst is om ongevraagd minutenlang een soort van gezang te moeten aanhoren. Maar om nu direct alle moskeeën in Nederland te sluiten gaat wel erg ver. We leven nu eenmaal nog steeds in een democratische -intelligente lockdown- samenleving.

Beter focust Wilders zich exclusief op islamitische haatzaaiers zoals de geradicaliseerde haatimam Suhayb Salam. En heel misschien heeft Wilders dan ook nog tijd over om samen met SGP’er Kees van der Staaij te kijken naar de -niet voor niets- omstreden Nashville-verklaring. Hans Teeuwen kan beide heren vast wel een handje helpen met zijn ongezouten expertise.