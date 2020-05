HAHA! De slager keurt zijn eigen vlees: OVV gaat op verzoek van kabinet onderzoek doen naar aanpak coronacrisis

Hilarischer dan dit wordt het niet. Het mediakartel bericht vandaag dat de leiders van het partijkartel — dat wil zeggen, het kabinet — de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) opdracht heeft gegeven om te onderzoeken hoe datzelfde partijkartel is omgegaan met de coronacrisis.

“De raad gaat,” aldus mediakartel-outlet pur sang Nu.nl, “onder meer kijken naar de voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing en de getroffen maatregelen. Ook wordt er gekeken naar het effect van de coronacrisis op kwetsbare mensen in de samenleving.” Dan hebben ze het dus over “zwakkeren” die in het verdomhoekje zijn gekomen doordat reguliere zorg en maatschappelijke diensten zijn weggevallen.

Het kabinet is zelf in ieder geval heel blij met zichzelf. “Gelet op de ongekende omvang en impact van de coronacrisis op onze maatschappij zijn wij van mening dat de OVV bij uitstek de positie heeft om de crisisaanpak van het kabinet in al zijn relevante aspecten te evalueren,” aldus het kabinet. Jawel, ze hebben er écht zin in.

Op dit moment is de Raad om zich “voor te bereiden.” Er vindt namelijk nog geen onderzoek plaats omdat “de betrokken partijen nog volop bezig zijn met het bestrijden van de crisis.” Aldus Nu.nl, dat het op heerlijke wijze verwoordt — je krijgt bijna de indruk dat Rutte, Van Dissel en De Jonge een Superman cape dragen en het opnemen tegen één of andere vreselijke schurk die het hele universum wil vernietigen.

Afijn. Hoe dan ook: het punt is natuurlijk dat het wel heel moeilijk is om het eindoordeel van de OVV op voorhand serieus te nemen. Het heeft wel een heel hoog “wij van WC Eend” gehalte.

