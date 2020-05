Jonge milieubewuste hoogopgeleide stedeling blijkt de veelvlieger te zijn! Als het op vakantie aankomt kan ‘duurzaamheid’ wel even wachten

Stiekem wisten we het natuurlijk al, maar het is altijd fijn als een nieuw onderzoek het weer bevestigd: juist de o zo ‘bewuste’ jongeren vliegen juist het meest. Terwijl dit nu juist in gaat tegen hun ‘principes’. De veelvlieger blijkt dus over het algemeen juist de jonge hoogopgeleide stedeling te zijn, terwijl deze vaak ook zo goed zijn in anderen op belerende toon de les te lezen over duurzaamheid. Deze cognitieve dissonantie is werkelijk waar fascinerend!

Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, die het kabinet advies geven over de beperking van het vliegverkeer en toekomstig vliegbeleid, blijkt dat een kleine groep – jongeren tussen de 25 en 34 jaar – verantwoordelijk is voor een groot deel van de vliegvakanties.

Om het nog leuker te maken: juist deze groep beweert dat ze zo duurzaam zijn en begaan zijn met het klimaat, maar ondertussen gelden hun ‘principes’ niet meer als ze op vakantie gaan. In het onderzoek zei 40% van de respondenten dat ze milieubewust zijn, ondertussen is dit niet af te zien aan hun vlieggedrag. Deze mensen zijn in feite dus zeer hypocriet. Onderzoeker Jaco Berveling spreekt dan ook terecht over ‘cognitieve dissonantie’.

“Mensen willen graag allebei: het milieu sparen en óók op vakantie kunnen. Dan gebruiken ze een ontkenningsstrategie, door bijvoorbeeld te zeggen: ‘thuis recycle ik heel veel afval’. Terwijl dat niet in verhouding staat tot een verre vliegreis.”

Het is bewonderenswaardig als mensen duurzaam leven, alleen leven deze jonge stedelingen in feite helemaal niet zo duurzaam. Al dat hippe gedoe van flexitariër zijn tot vegetariër/veganist zijn is een beetje halfslachtig als je nog 6 keer per jaar de hele wereld over vliegt.

Wat het nog erger maakt is dat zulke mensen zich vaak verheven voelen boven mensen die ‘niet duurzaam leven’, maar in feite is dit een klassiek geval van de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet.