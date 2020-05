Kabinet presenteert morgen ‘routekaart uit de coronacrisis’

Het kabinet is druk bezig met het verzinnen van plannen om de ‘nieuwe samenleving‘ vorm te gaan geven. Maar vanwege allerlei onzekerheden, die keer op keer weer worden benoemd, lijkt de kans klein dat er veel echt concrete ideeën zullen worden gepresenteerd.

Één van de maatregelen die morgen zal worden aangekondigd, is het versoepelen van de lockdown voor contactberoepen. Daaruit blijkt al dat er mogelijk toch best een behoorlijk risico zal worden genomen. Mondkapjes zijn voor die sector straks namelijk optioneel. Want, zo redeneert het OMT: ‘We weten niet zeker of mondkapjes nou wel of niet werken, dus #yolo.’

Het kan haast niet anders dan dat andere maatregelen die nu worden overwogen, eenzelfde risico met zich mee zullen dragen. Het Duitse RIVM waarschuwt al voor een tweede golf die er ‘vrijwel zeker gaat komen’, terwijl men hier praat over het heropenen van de terrassen op 1 juni.

Dit gaat toch voor geen ene (anderhalve)meter werken, zolang niet duidelijk is wie besmet is (geweest) en wie niet? Nederland heeft gewoon te traag gereageerd, was helemaal niet ‘goed voorbereid’ (we verkochten zelfs onze voorraden medisch materiaal) en werd eigenlijk pas goed wakker toen het al veel te laat was. Dat is de fout geweest.

En nu lijken ze plannen te willen gaan uitrollen waarbij mondkapjes dus optioneel zijn. Waar de boel kan worden heropend, zonder enig zicht op de besmetting te hebben. Iets wat nu toch wel handig was geweest. Maar ja, vanaf het begin uitvoerig testen had ons ook geld gekost!

Het kabinet probeert het straks, denk ik, heel erg te gooien op het feit dat er bij ieder besluit sprake zal zijn van risico’s. En dat er een verschil is tussen een ‘acceptabel’ en een ‘onacceptabel’ risico. Dat beide hetzelfde effect hebben, zal niet worden benadrukt. Één besmetting is al praktisch voldoende om de boel opnieuw te laten ontsporen. Met name als die persoon zich (nog) niet of te laat van de eigen besmetting bewust is.

Ik ben benieuwd waar ze mee zullen komen, maar denk dat ze weinig beweegruimte hebben voor een veilige versoepeling van de maatregelen. En dat hebben ze volgens mij voornamelijk aan hun eigen trage handelen te danken.