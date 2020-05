Overheid gaat foute inschatting van effectiviteit mondkapjes nooit toegeven: ‘Kappers volgende week weer open, ook zonder mondkapje’

“Haagse bronnen” meldden aan De Telegraaf dat diverse contactberoepen vanaf volgende week weer kunnen worden uitgeoefend, ook zonder mondkapje. Het Outbreak Management Team (OMT) kan maar geen duidelijk bewijs vinden voor de (in)effectiviteit van mondkapjes, dus laten ze het maar aan het kabinet over. Het lijkt er meer op dat niemand toe wil geven dat het wellicht toch wél had kunnen helpen!

Schijnveiligheid

RIVM-baas Jaap van Dissel is ervan overtuigd dat mondkapjes ‘schijnveiligheid’ zouden kunnen gaan opwekken. Daar zit ook wel wat in.

Mondkapjes moeten van goede kwaliteit zijn, maar je moet ze ook op de juiste manier dragen (en niet zomaar overal aanraken). Ze zouden ook het beste werken voor mensen die al ziek zijn, zodat ze met hun hoesten en niezen geen anderen aansteken. Het is minder effectief voor mensen die er juist een besmetting mee willen voorkomen. Op zich niet heel moeilijk om uit te leggen toch? Toch zegt het RIVM hierover: ‘begin er maar niet aan’.

Mondkapjes verplichten

Tegelijkertijd roept de sector openbaar vervoer op tot het verplicht dragen van mondkapjes tijdens het reizen met hun voertuigen. Ook heerst er een discussie over of overheidspersoneel ook verplicht moet worden om mondkapjes te gaan dragen.

Diverse andere landen, met name in Zuid-Oost Azië, dragen ze wel. En met succes! Die burgers weten hoe ze die dingen zelf (goed) moeten maken, waar het wel en niet tegen helpt en hoe je goed moet gebruiken. Dat heeft ze veel doden, leed en economische schade bespaard.

Geen fout durven toegeven

De houding van het kabinet en de adviserende instanties op dit punt is gewoon raar. Want waarom zouden mondkapjes niet werken? Volgens het RIVM komt besmetting voornamelijk door grote druppeltjes, die door zo’n masker natuurlijk gewoon worden tegengehouden. De veel kleinere aerosolen, die mogelijk wél door het masker heen kunnen, zouden ‘waarschijnlijk niet voldoende virus met zich meebrengen om anderen te kunnen besmetten’.

Wat is dan het probleem? Dat die aerosolen misschien tóch wel besmettelijker zijn dan eerst werd gedacht? Of dat mondkapjes al die tijd wél effectief genoeg blijken te zijn geweest, maar het kabinet hier liever geen geld voor uit wilde trekken. Niet zo gek ook, want volgens het RIVM waren we toen toch prima voorbereid op dit ‘iets heftigere griepje’ dat ‘ons land waarschijnlijk toch niet bereikt’. Volgens mij wil gewoon niemand hun fouten toegeven.