Kamervoorzitter Arib over 50Plus en DENK: ‘Dit is toch triest? Hier zit de kiezer niet op te wachten in deze crisistijd’

Gisteren mocht Kamervoorzitter Khadija Arib aansluiten bij het programma Op1, waar ze vertelde dat het enorm sneu was om te zien dat partijen uitgerekend in deze tijd een moddergevecht beginnen. Dit vindt ze vooral triest voor de kiezer, die namelijk baat heeft bij een partij die normaal blijft functioneren in deze crisistijd.





Arib betreurt het dus in feite dat de Tweede Kamer zo enorm versnippert, bij DENK wordt het een ramp om die drie heethoofden naast elkaar te gaan zetten in de Tweede Kamer. Gisteren werd ook bekend gemaakt dat Henk Krol 50Plus verlaat en voor zijn eigen successen gaat. Dit zorgt uiteraard voor veel versnippering in de Tweede Kamer.

Kamervoorzitter @khadijaArib noemt de crises bij @50pluspartij en @DenkNL ‘triest’. “Hier zit de kiezer in deze tijd echt niet op te wachten, elke dag intern geruzie.” #Op1 pic.twitter.com/AYEm4gnhTW — Op1 (@op1npo) May 3, 2020

Ondertussen moet Arib ook helemaal niks hebben van de videovergaderingen van de Tweede Kamer. Kamerleden zitten in hun pyjama of met hun kind op schoot, waardoor het lijkt alsof de vergaderingen helemaal niet serieus worden genomen. Ondertussen zijn de vergaderingen niet zichtbaar voor de kiezer en dat is nu juist problematisch.

Men wil namelijk graag zien wat volksvertegenwoordigers doen op dit moment, hier kan men kracht uit putten. Nu lijkt het net of de politiek op ‘vakantie’ is.

Kamervoorzitter @khadijaArib vindt videovergaderingen met de Kamer geen succes. ‘Ik heb het een paar keer gehad. Kamerleden zitten met kinderen op schoot of in hun pyjama. En het is niet zichtbaar voor de kiezer. Mensen willen zien wat volksvertegenwoordigers voor ze doen.’ #Op1 pic.twitter.com/upv2J0ie7D — Op1 (@op1npo) May 3, 2020

Het is inderdaad opmerkelijk dat de politiek nog zo lang ‘digitaal’ doorgaat, en vooral dat dit gepaard gaat met zo weinig transparantie. De kiezer krijgt inderdaad nauwelijks iets mee, en dat is kwalijk.