Kijk dan! Ab Osterhaus ramt goede coronakoers er nog eens in: testen, testen, testen, TESTEN, T.E.S.T.E.N!

Nederland dobbert onder leiding van premier Rutte en coronagezant Sijbesma nog een beetje doelloos rond wat betreft het afnemen van coronatesten. Zelf vindt de regering dat ze in de “middenmoot” zetten qua testbeleid. Dat is nog ruimschoots onvoldoende, zegt viroloog Ab Osterhaus gisteren bij OP1. Nederland moet veel, en véél meer gaan testen!

Veel mensen zullen hem inmiddels de corona-Peter R. de Vries vinden: Ab Osterhaus, viroloog en meerdere keren per week te gast in talkshows. Onterecht, natuurlijk: De Vries bazelt maar een eind weg over een hele serie onderwerpen waar hij niet als deskundige verstand van heeft. Osterhaus is daarentegen afgestudeerd viruskenner en weet van alles over het coronavirus.

Dus als Ab Osterhaus dan gisteravond bij OP1 zegt: “Ik denk dat we veel ruimer moeten gaan testen,” dan moeten we luisteren ook. Er is in Nederland nog zat capaciteit om die testen uit te voeren, en dat we dat dan ook doen is van levensbelang nu Nederlanders weer staan te trappelen om de ‘intelligente lockdown’ stapsgewijs af te bouwen.

Osterhaus:

“Ik denk dat juist nu het moment is om heel aggressief te testen. Er zijn heel veel laboratoria in Nederland die in principe die test zouden kunnen uitvoeren. Je zou het bij GGD’s kunnen doen, allerlei plaatsen. Als je intensiever zou gaan testen nu, voordat je de boel opengooit, dan heb je de mogelijkheid om de brandhaarden die er nog zijn op te sporen, mensen in quarantaine te plaatsen. Als je het dán openzet, heb je minder kans dat je er weer een enorme wolk [aan coronabesmettingen, red.] achteraan krijgt.”

Waarvan akte. Dus: kabinet, zet eens alles op alles om de Nederlandse testcapaciteit op te voeren. Als Andorra en Australië er in slagen om astronomische hoeveelheden coronatest in te slaan, dan moet het ons toch ook wel lukken?