Kom kijken! Livestream FVD-journaal over Groene Waanzin: Marcel Crok en Marijn Poels over nieuwe documentaire van Michael Moore

▶️ LIVE OM 17:00: @marcelcrok (Clintel) en documentairemaker @marijn_poels over Planet of the Humans van Michael Moore. Over de totale WAANZIN van biomassa, windturbines en zonneweides. Mis het niet! Vanavond om 17:00 in het #FVD Journaal op ons YouTube-kanaal! pic.twitter.com/x1gTHtZl1i

— Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 11, 2020