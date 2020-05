Krijgt Maurice de Hond als nog gelijk! ‘Kleine hoestdruppeltjes gevaarlijk, ventileren noodzakelijk’

Al enige tijd pleit Maurice de Hond voor goede ventilatie bij gesloten binnenruimtes. Hij is een ware kruistocht begonnen om Nederlanders anders te laten kijken naar de coronacrisis en de aanpak hiervan door het kabinet. Tot op heden is dit niet zonder slag of stoot gegaan. ‘Big Tech‘ was hem ook al aan het tegenwerken. Nu lijkt het erop dat De Hond langzaamaan toch steeds meer gelijk krijgt. Zijn volharde houding loont!

Om besmettingen tegen te gaan in publieke ruimtes moet men goede ventilatie overwegen. Dat concludeert een onderzoek van de UvA. Bij een slecht geventileerde ruimte bleek dat hoestdruppeltjes voor vrij lange tijd in de lucht te blijven hangen – na 5 minuten was nog de helft van de druppeltjes te traceren in de lucht. Terwijl bij goed geventileerde ruimtes de afname vele malen sneller is.

“De mini-druppeltjes zijn daardoor veel gevaarlijker als het gaat om de overdracht van het coronavirus.”

Volgens de onderzoekers is simpelweg ‘afstand’ houden in het openbaar vervoer dus niet genoeg. Er moet massaal geïnvesteerd worden in goede ventilatie. Die anderhalvemeter-regelgeving maakt dus niet zo heel veel uit als je in een slecht geventileerde omgeving staat.

Als mensen die nieuwe studie van de UVA te ingewikkeld vinden om de lezen, lees dan mijn blog van 2 april https://t.co/VOWRYkBSL0 pic.twitter.com/ja0N3JjlSO — Maurice de Hond (@mauricedehond) May 28, 2020

Kan de hond nu ook massaal excuses verwachten van de tal van critici die hem hebben bespot? Waarschijnlijk niet, het is maar goed dat De Hond zich weinig aantrok van de kritiek, en gewoon zijn onderzoek deed!