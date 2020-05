Lekker op tijd! Kabinet komt met ‘dashboard’ systeem om verspreiding coronavirus te monitoren

Toppie! Het kabinet heeft eindelijk de tijd gevonden om alle adviezen en aanbevelingen van eind februari voor de aanpak van corona door te spitten. Stonden blijkbaar toch wel goede dingen in, want men gaat nu bezig met het opzetten van een ‘dashboard‘ om de verspreiding van het virus te monitoren. Poeh, wat zou van begin af aan testen dan handig zijn geweest!



Het kabinet komt nu dus aankakken met een plan om het aantal meldingen van besmetting en verspreiding in kaart te gaan brengen. Hartstikke leuk speeltje waar men dan straks per regio kan zien hoe de boel erbij hangt. Wel balen dat men twee maanden aan cruciale informatie mist!

Dit kabinet komt nu met een plan voor de plaatsing van een nieuwe brandslang, in een gebouw dat al half af is gebrand. In Zuidoost-Azië testten ze vanaf het begin al uitvoerig. Enquêtes voor iedereen die uit China kwam of via bestaande software kon worden getraceerd. Resultaten liegen er niet om en men kon je toen ook al wel vertellen dat een vorm van dataverzameling gigantisch zou kunnen gaan helpen.

Maar nee, Nederland niet hoor. Testen is maar duur en ons ‘goed voorbereide’ medische inventaris hadden we inmiddels toch al doorverkocht aan de hoogste bieder. Hoefde van het RIVM en het kabinet ook geen alternatief voor gevonden te worden trouwens. Gewoon blind blijven en dure testkits alleen reserveren voor ernstige patiënten was genoeg. En zelfs die mensen werden soms niet eens getest.

Dus wat is dit precies voor een nieuws? Het kabinet heeft zeker twee maanden lang vrijwel geen énkele poging gedaan om het virus in kaart te brengen, buiten de zeer beperkte RIVM-cijfers. Nu zetten ze ineens een systeem op touw dat alleen werkt als het informatie krijgt. Nu moeten ze de informatie dus nog gaan opvragen, op een moment dat het grootste gevaar inmiddels wel lijkt geweken en de versoepelingen eraan lijken te komen. Strak plan, gaat vast werken! Maar ach, men blijft toch wel lekker de VVD aankruisen in de peilingen of enquêtes.