Linkse (ex-)journalisten Thijs Kleinpaste (D66) en Hidde Boersma vinden geweld tegen agenten ‘inspirerend’ en ‘rechtvaardig’

Geweld tegen agenten, tegen ondernemers en tegen gewone (ook zwarte!) burgers in Amerika? Helemaal prima volgens deze doortrapte linkse rat genaamd Hidde Boersma, die vindt dat de rollen maar een keer moeten worden omgedraaid! En mensen die de politie aanvallen zijn ook volgens deze D66’er Thijs Kleinpaste niets minder dan ‘inspirerend‘.

Burgeroorlog?

Het is werkelijk ongelofelijk wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Wat misschien begon als vreedzaam protest tegen excessief politiegeweld, is uitgemond in wat lijkt op het begin van een nieuwe burgeroorlog!

Iedereen is fout

Een snelle blik op Twitter laat zien, dat zowel de demonstranten als de agenten, hun boekje vér te buiten zijn gegaan. Plunderingen, brandstichting, overvallen en vandalisme, gedaan door mensen die de demonstraties misbruiken. En aan de andere kant zien we agenten die nu wel héél makkelijk de trekker overhalen, maar ook met stenen en vuurwerk worden bekogeld…

Wit, links en deugen

De situatie is in zo’n rap tempo verslechterd, dat je eigenlijk niet meer met een schoon geweten echt voor één kant kunt kiezen. Behalve als je voor de Volkskrant, de Groene, de Correspondent of Vrij Nederland schrijft, dan wel: En hier deel twee: Geweldig, geweld!

U leest het, “verzet mag gewelddadig zijn”! En dat klopt, maar dan wel een specifiek soort geweld. Verzet tegen (echte) nazi’s bijvoorbeeld. Helaas hebben we het hier allang niet meer over zulk gericht geweld, bedoeld om ‘de onderdrukker’ tegen te houden. Dit is gewoon regelrecht opportunisme wat zich hier voltrekt!

The protests have made clear beyond doubt how great the eagerness for brutality is, how fundamental the lawlessness, and how little is needed to reach for violence. The fact that people from all over the U.S. are now standing up to the police and fighting back is simply inspiring — Thijs Kleinpaste (@KleinpasteThijs) May 31, 2020

Zowel Boersma als Kleinpaste verdraaien hier simpelweg de boel. Ze doen een beetje alsof Robin Hood een held is omdat hij van de rijken steelt en aan de armen geeft. Wat (soort van) prima zou zijn geweest als het daar bij zou blijven. Maar inmiddels zien we, bij wijze van spreken, Robin Hood en zijn roversbende ook complete dorpen in de hens zetten, vrouwen verkrachten en kinderen levend aan het kruis nagelen. Dan wordt het een beetje lastig om Robin Hood nog steeds als een held af te schilderen, of niet?

Precies, ja. En dat is dus wat Kleinpaste en Boersma hier doen. Sterker nog, als je in hun waanbeelden meegaat ga je straks nog denken dat die dorpen, vrouwen en kinderen maar een kleine opoffering voor een eerlijke en rechtvaardige nieuwe wereld zijn! Dat is volgens hun namelijk allemaal ‘geoorloofd’, of hooguit jammer, want men strijdt nou eenmaal tegen ‘systematisch onrecht’.

Dit soort clowns redeneren alles vanuit een abstract, theoretisch perspectief. Ze zien dit vanuit een ‘maatschappelijk kader’ en een ‘historische context’, waardoor ze alle foute toestanden zo onder het tapijt schuiven: ‘kleinigheidjes’. Lekker, dat soort types!