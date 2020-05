Meedogenloze D66-Minister Ollongren: ‘Ondanks coronacrisis gewoon huur blijven betalen, anders geen geld voor verduurzaming!’

Het is te merken dat Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren weer helemaal terug is op het Haagse pluche. Een tijdelijke huurstop voor mensen die financieel aantoonbaar keihard zijn getroffen door de coronacrisis zit er, wat betreft de bikkelharde D66-Minister, niet in.

Een meerderheid van de Eerste Kamer had Ollongren gevraagd om een beetje medeleven voor werkend Nederland dat keihard is getroffen door de coronacrisis. Heel veel mensen hebben daardoor momenteel geen of weinig inkomen of dreigen zelfs helemaal werkeloos te worden. Voor honderdduizenden Nederlanders is het momenteel dan ook lastig om de bizar hoge huurprijzen in Nederland op te hoesten.

Ollongren kent echter geen genade en verwijst het Eerste Kamer-plan van een tijdelijke huurstop direct naar de prullenbak. Volgens De Telegraaf is Ollongren bang dat verhuurders -bij een tijdelijke huurstop- minder geld overhouden om te investeren in nieuwbouw of verduurzaming van huizen.

Verder zegt Ollongren te verwachten dat “ook dit jaar de gemiddelde huurverhogingen gematigd zullen zijn, ook in de vrije sector.” Dit druist in tegen berichten dat veel mensen juist midden in de coronacrisis een huurverhoging (!) hebben gekregen van om en nabij de 40 euro per maand. Waar Ollongren haar verwachtingen dan ook op baseert is een volkomen raadsel.

Wel is Ollongren een voorstander van een tijdelijke huurverlaging, zolang dat natuurlijk maar niet ten koste gaat van de verduurzaming van woningen. D66 is namelijk bereid om overal over te praten, maar wat betreft het klimaat (+ verduurzaming) en de Europese Unie is de partij eensgezind: ‘Daar is verder geen discussie over mogelijk!’