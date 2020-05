Met de bezem erdoor! FVD royeert leden om onacceptabele uitingen

FVD en jongerenvereniging JFVD hebben onderzoek gedaan naar de onacceptabele WhatsApp-berichten die enkele leden in diverse (J)FVD-groepsapps hebben gestuurd. Hierdoor zijn nu drie leden geroyeerd en zijn er drie geschorst. Precies de wens die Theo Hiddema al eerder uitsprak.

FVD royeert leden om onacceptabele uitingen ⤵️ pic.twitter.com/hpiBOMxLkr — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 1, 2020

Opgelost!

Volgens FVD is er dus zorgvuldig onderzoek gedaan over een groot aantal ‘onacceptabele uitingen’ van ‘hun leden’. De chatlog van zeker één groepsapp gaat terug tot het jaar 2017. Dat heeft dus wel even geduurd. Het merendeel van die groepsapps zou uit ‘onofficiële’ WhatsAppgroepen bestaan, waardoor er geen zicht (of überhaupt verantwoordelijkheid) op zou zijn.

Een aantal personen wist men te achterhalen en contact mee te leggen. Zij kregen volgens FVD de kans om zich te verdedigen. Een aantal van hen bleek geen lid van (J)FVD te zijn (dus mogelijk wel van een andere partij). Uiteindelijk leidde het dus tot drie royementen en drie schorsingen. Mooi, opgelost!

Nieuwe vorm van moddergooien

Met een maand of twee is dit weer voorbij en dan komt het nog slechts eens in de zoveel tijd weer als een referentie voorbij in een politiek debat. Iedereen heeft even moreel verontwaardigd kunnen doen over een paar Hitler-memes, waarvan sommige inderdaad (te) ver gaan. Daarom worden die ook juist gedeeld. Daarom swaffelde Hans Teeuwen de koningin ook op het podium enkele jaren geleden: schok-effect. Daar was ook ophef over, maar het werd wel uitgezonden, ‘want context’.

En die ontbreekt voor de buitenstaander bij die groeps-apps volledig. En daarmee wil ik niemand vrijpleiten. Want ook als je enige tijd in die (of vergelijkbare) groeps-apps zit, is het soms lastig om te kunnen onderscheiden wie nou een grapje maakt en wie niet. En dat er een paar tussen zitten die geen grapje blijken te maken, verbaast mij niks. Dergelijke mafkezen heb je bij iedere partij (en die moet je er ook uit knikkeren, als je ze te pakken kunt krijgen).

Vrijheid van meningsuiting, humor en context

Ik denk ook dat die gedachtegang bij het JFVD-bestuur heerste toen ze met deze informatie werden geconfronteerd, en het gooiden op vrijheid van meningsuiting. Maar dat is niet genoeg voor deugend Nederland, die op zo’n moment bloed ruikt. Want ineens is het dan volstrekt ondenkbaar dat mensen van slechte humor houden, vooral als die voor sommigen te ver gaat. ‘Want waarom zou je hierover grappen willen maken?’ en ‘Zie je mij er soms om lachen?’ Verdedigen heeft ook geen zin, want: ‘Ja ja! Ik zou me ook verschuilen achter humor of context.’

Ik zag grapjes over goelags en Stalin voorbijkomen door linkse jongeren, en IS-stickers op WhatsApp gedeeld worden door Turkse, Marokkaanse en ook Nederlandse jongeren. Het is meestal gewoon grove en bewust smaakloze humor. Geen blauwdruk voor nieuwe concentratiekampen en ook geen ‘strategie om gedachtegoed te normaliseren’. Dat soort uitspraken komen meer dan eens uit de mond van mensen die het recht op vrijheid van meningsuiting als inherent fascistisch zien, want ‘daardoor krijgen fascisten een podium’. Ja, echt.

Maar context krijg je als lezer dus niet te zien. Je moet het doen met een tiental voorgeselecteerde berichten van ‘[namen bij redactie bekend]’, uit een chatlog van drie jaar tijd (want pas na drie jaar blootstelling aan Hitler-memes vond de ‘app-lekker’ het toch écht te ver gaan). En elke keer is het weer hetzelfde verhaal… FVD handelde correct, maar man man man, wat een kattengejank de afgelopen dagen.