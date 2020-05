NOS-redactie ook weer blij! Minderheden Nederland minder hard getroffen door coronavirus dan in andere westerse landen

Kijk, komt die diversiteitsdatabase van de NOS-redactie toch nog goed van pas! Het coronavirus schijnt minderheden in Nederland namelijk minder hard te treffen dan in andere westerse landen. Dat blijkt uit een analyse door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het RIVM vindt het nog steeds niet nodig om daar ook eens naar te kijken.

Eventjes had ik een sprankje hoop dat toen ik het artikel aanklikte, er misschien informatie aan het licht was gekomen over of het virus wellicht anders op bepaalde etnische groepen reageert. Er zijn namelijk best wel wat aanwijzingen voor te vinden. Maar nee hoor… Bij de NOS benadrukken ze liever het feit dat Nederland, óók tijdens een coronacrisis, toch iets harder deugt dan andere landen. Ook al is de oorzaak onbekend. Want heel veel meer wordt er niet echt in het artikel gezegd hoor. ‘Joepie, etnische minderheden bezwijken hier niet zoveel als in andere landen.’ Dat is min of meer de centrale boodschap.

Niet het feit, dat in de Verenigde Staten vooral de zwarte bevolking hard wordt getroffen, staat centraal. Terwijl twee derde van de Amerikaanse burgers niet eens zonder scootmobiel de deur uit kan (of überhaupt door de deuropening past). En obesitas wel een grote risicofactor is bij corona. Genoeg reden om je af te vragen hoe het dan kan dat zwart Amerika wederom kolossaal de pineut is, toch?

Kan met het zorgsysteem te maken hebben. Kan ook aan de manier waarop het virus zich verspreidt liggen. Zou ook zomaar kunnen zijn dat het coronavirus makkelijker bepaalde typen mensen binnen kan dringen en anderen moeilijker. Maar daar hoeven we natuurlijk niet naar te kijken, vindt het RIVM. En bij de NOS vinden ze het belangrijker om die groep te gaan vergelijken met Turken en Marokkanen hier in Nederland. Succes in ieder geval met het verklaren van die verschillen, NOS! Slijp die culturele en sociaal-economische factoren maar vast goed aan.