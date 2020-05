Oh oh! Bijna een kwart van werknemers slachterij Groenlo besmet met coronavirus!

Slachterij Vion in Groenlo zit in de problemen. Ruim 20 procent (147) van de 657 medewerkers blijkt besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren? Nou door precies te doen wat op 1 juni in de horeca straks ook weer mag: binnenshuis lekker dicht op elkaar zitten. Niet te doen

Het bedrijf is blijkbaar een logistieke nachtmerrie. Het personeel, veelal buitenlandse arbeidskrachten (die vaak bij elkaar in één ruimte vertoeven), komt ’s ochtends en masse opdraven voor het werk. Men moet in de rij staan om de handen te wassen. Daarna via de hygiënesluis naar de lopende band en tijdens de pauze gaat het proces weer omgekeerd. Bij de lopende zegt het personeel niet overal op anderhalve meter afstand van collega’s te kunnen staan.

Zelfde lot voor horeca

Slachterij Vion in Groenlo heeft grofweg dezelfde problemen als waar men straks in de horeca tegenaan zal lopen. Los van de mogelijkheid dat de slachterij er qua maatregelen misschien wel met de pet naar gooide. Want ook in de horeca zal dat niet overal even goed worden nageleefd. En ook daar krijg je straks groepen mensen die nooit overal voldoende afstand zullen kunnen (of gaan) houden.

Maar geef het bedrijf eens het voordeel van de twijfel: medewerkers en werkgever doen hun best om hygiënisch te werk te gaan, maar alsnog komt een foutje helaas wel eens voor. Nou dat is eigenlijk al genoeg. Iemand raakt besmet die zelf nog denkt veilig te zijn en een paar dagen later is het bij iets minder dan een kwart van het bedrijf al raak.

Ik zie niet in hoe het bij de horeca straks anders zal gaan? Helemaal met alle onduidelijkheid die Ruttes ‘cadeautje‘ nu al op heeft geleverd…