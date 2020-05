Geld boven veiligheid! Premier Ruttes nieuwe terrasregel voor de horeca is ramp in wording!

Hartstikke leuk zo’n ‘cadeautje‘ van premier Rutte, maar het gaat werkelijk in tegen iedere vorm van logica. Het roept alleen maar meer vragen op en vormt, mede daardoor, straks een enorm groot risico.

Geld boven veiligheid

Rutte is gezwicht voor de horecalobby (die ik overigens heel goed snap) en geld is daarmee (wederom) belangrijker gebleken dan veiligheid. Daar komt het botweg gewoon op neer. De Nederlandse horeca moet wat, dat begrijp ik ook wel, maar de risico’s zijn wel reëel. En de verwarring is nu al enorm!

Horeca op 1 juni

Vanaf maandag 1 juni mogen horecazaken weer open en mogen zij ook twee mensen ontvangen die niet uit één huishouden komen. Die personen mogen van Rutte dan op minder dan anderhalve meter bij elkaar zitten, ook buiten op het terras.

Wacht, wat?

En daar begint het gedonder. Want een paar meter van het terras ben je gewoon weer strafbaar! Tegelijkertijd komen er steeds meer aanwijzingen naar voren die erop wijzen dat besmetting vooral (of vrijwel exclusief) binnenshuis plaatsvind. Helemaal dikke prima dus om dan dicht op elkaar te zitten met iemand uit een ander huishouden! Vooral als iedereen van hetzelfde huishouden allemaal met iemand anders uiteten gaat. Kan niet misgaan!

Huh?!

En het wordt nog veel gekker. Studenten uit hetzelfde studentenhuis mogen namelijk ook met z’n allen naar een horecagelegenheid. Maar dan wel alleen als ze allemaal kunnen aantonen dat ze écht uit hetzelfde huishouden komen, want dat maakt dán ineens wel weer uit. En ze mogen ook gewoon het terras op, maar op het terras staan is dan nog wel verboden. Snapt u het nog?

‘Gezondheidsgesprekje’

Doet er niet toe, want dan raak je de draad zometeen alsnog wel kwijt. Horecazaken moeten namelijk hun gasten gaan controleren, door ze vooraf te laten reserveren. Daarbij vraagt het personeel dan tijdens het ‘gezondheidsgesprekje’ naar uw medische gegevens omtrent het coronavirus en diens symptomen. Kan allemaal tegenwoordig!

Den goudeerlijke Nederlander

En natuurlijk gaan ze dat streng controleren. Niet dat dat echt nodig is, want Nederlanders zijn gewoon goudeerlijke mensen. Die gaan direct aangeven dat er een familielid tussenzit dat hoest, snottert en koorts heeft. Kun je het je voorstellen? Dat iemand zegt: ‘Ik vond het al onverstandig om hem mee te nemen maar ik geef het toch maar even bij jullie aan.’ Welke horecazaak laat die hele club dan nog toe? Niemand natuurlijk, dus gaat ook niemand zoiets eerlijk aangeven. Dat betekent namelijk dat de rest van het huishouden ook een mogelijk gevaar is en de hele tent kan lopen besmetten.

Dan zit je straks nog met al die kerngezonde, goudeerlijke Nederlandse gezinnen die allemaal een keer naar de wc moeten. Die gaan in een horecazaak echt niet anderhalve meter om elkaar heen lopen hoor. Dat kan in veel zaken niet eens. En als de ventilatie in zo’n pand misschien toch wel prima is, waardoor het besmettingsgevaar minder is? Dan zit je nog steeds met die wc’s en het feit dat het virus zich via de ontlasting schijnt te kunnen verspreiden. Dus dan krijg je dat ‘spatgevaar’ er óók nog eens erbij.

‘Intelligente’ lockdown

En heb je dat allemaal getrotseerd en overwonnen? Dan moet je scherp zijn zodra je weer de deur uitloopt, want buiten in de open lucht moet je dan weer anderhalve meter uit elkaar. Wat een fiasco in wording! Het gaat lijnrecht in tegen alle adviezen en kennis over het virus. Zelfs tegen die van het RIVM. Zo krijg je die tweede golf geheid. Lekker bezig!