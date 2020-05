Overheid gaat u overal volgen! Noodwet geeft RIVM toegang tot zendmastdata

Het RIVM krijgt toegang tot zendmastdata om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van het coronavirus. Na de mislukte volg-apps is er nu een noodwet doorgedrukt die overheidsspionage van de eigen burgers nu voor een jaar toestaat!

Men riep al vanaf het begin dat testen belangrijk was. Dat men zo een goed beeld kon krijgen van hoe het virus zich zou verspreiden en dat op die manier sneller kon worden vastgesteld wanneer het weer veilig zou zijn. Dat gebeurde allemaal niet. Er was niks aan de hand, testen was duur, sommige tests waren onbetrouwbaar, en eigenlijk moesten we ons lot maar gewoon accepteren. Wel zo goedkoop!

Toen ineens moest er een app komen om iedereen te volgen. Inzicht krijgen in de verspreiding van het virus bleek ineens toch wel handig te zijn. Maar daar kwam in ieder geval niks van terecht. Bestaande apps werden (om onduidelijke redenen) genegeerd of vanwege de gebrekkige privacy afgeschoten.

Een tijdje hoorden we er niets meer over en ineens wordt er nu zo’n noodwet doorheen gedrukt, die er in feite voor zorgt dat het RIVM jouw telefoondata op kan vragen. Maar gelukkig is dát wel direct veilig, alleen ontbreekt het bewijs er nog voor…

1984, Big Brother, Enemy of the State? Deze termen zullen we wel vaak voorbij zien komen in de komende dagen. En laten we eerlijk zijn, dit is toch ook te achterlijk voor woorden? Het kabinet verzekert ons ervan dat de data niet te herleiden zal zijn naar individuen. Maar we weten dat dit in het recente verleden bij gemeenten al vaker mis is gegaan. Hoe vaak heeft de overheid inmiddels als een datalek gehad? Zul je zien dat miljoenen gegevens straks weer op straat liggen. En dan staan ze daar, Rutte en Van Dissel, ons te vertellen dat ze van hun fouten geleerd hebben en het ‘met de kennis van nu’ anders zouden doen…

Het is echt verbijsterend. En ook zo vreemd om dit, los van de ethische bezwaren, nú nog uit te willen rollen. Het is mosterd na de maaltijd… en flink dure mosterd ook.