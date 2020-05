Paniek in Italië! Honderden migranten aan land gezet: ontlopen quarantaine en zijn nu spoorloos verdwenen

Precies wat Italië nu nodig heeft! Honderden loslopende asielzoekers die illegaal aan land zijn gezet en die eigenlijk minimaal twee weken in quarantaine moeten. Dit is toch echt onbegonnen werk zo…



Ben je als land eindelijk net een beetje aan het bijkomen van die enorme ravage die het coronavirus heeft aangericht. Kiept één of andere lamlul je zo vierhonderd asielzoekers op het strand. ‘Hier, veel plezier ermee!’ en weg is ‘ie. Zal hem verder verrekken wat er met die mensen gebeurt. Hij heeft z’n geld al.

De Italiaanse politie zit er nu dus mooi mee. Die moeten nu het hele gebied uitkammen, opzoek naar vierhonderd asielzoekers die natuurlijk bang zijn om gepakt te worden, maar net zo weinig zin hebben in twee weken quarantaine.

Er hoeft er maar eentje tussen te zitten die al besmet is, of die bij het vragen om hulp van de lokale bevolking, het zomaar eens op zou kunnen gaan lopen. Die gaan zich toch nooit op laten pakken? Italië binnenkomen heeft ze misschien al wel kapitalen gekost.

Nou, lekker dan! Vierhonderd potentiële aanstichters van nieuwe coronahaarden, die een duidelijk motief hebben om uit handen van de autoriteiten te blijven. Wat impliceert dat ze ook niet lang op één plek zullen blijven. Om het nog even wat vervelender te maken…