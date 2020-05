Planbureau blijft dwaze plannen lekker propageren: ‘zonder biomassa veel meer wind- en zonneparken nodig!!!’

Zowel het kabinet als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lijken koste wat het kost biomassa als duurzame energiebron te willen gaan inzetten. Of het nou écht duurzaam is of niet (hint: nee). Duidelijke voor-argumenten zijn er niet echt, maar het PBL weet wel dat als we het niet doen, we véél meer windmolens en zonneparken nodig zullen gaan hebben! En dat wil je toch niet?!

Het moet niet zo moeilijk zijn om aan te kunnen tonen dat het nastreven van duurzaamheid, via biomassa, een behoorlijke flut strategie is. Want alleen de schaal waarop het nodig is, maakt het al onrendabel. Het maakt in de kern weinig uit of het dan om plantresten, takken of zelfs hele bomen gaat. Zo’n beetje iedere vorm van organisch materiaal dat geschikt is voor verbranding, kost meer energie om te laten groeien (en te transporteren) dan dat het aan energie oplevert zodra het verbrand.

Het heeft toch totaal geen zin om jarenlang bomen te gaan zitten kweken in Estland, Canada of de VS (want Nederland is te klein), om ze vervolgens te kappen, te verschepen, te verbranden en weer nieuwe te planten ‘zodat het de CO2-uitstoot weer compenseert’, ammehoela!

Zoiets simpels als houtverbranding leverde al problemen op in Amsterdam. Daar kwam men er niet uit of houtverbranding nou wel of niet duurzaam was. De biomassacentrales die stookten met hout waren ‘groen’ en ‘duurzaam’, maar de inwoner die z’n kacheltje lekker opstookte, stootte ongezond veel fijnstof uit. Dát was dan weer niet oké. Ondanks dat beide ‘partijen’ met dezelfde soort hout stookten. Dáár kon men het toen al niet over eens worden. En ondanks dat dit allemaal prima meetbaar kon worden gemaakt en haarfijn uitgezocht kon worden, bleef het allemaal maar ‘onduidelijk’.

Ik geloof er geen zak van. Ze zijn echt niet allemaal achterlijk, daar op het gemeentehuis en in het ministerie. Commerciële partijen lijken gevestigde belangen te hebben in deze nieuwe energiemarkt. Daarom houdt minister Wiebes (Economische Zaken, VVD) zo vast aan het vaststellen van criteria voor biomassa. Want ook al blijkt 95 procent niet rendabel, dan nog wil Wiebes criteria opstellen voor die resterende 5 procent en dát inzetten. Discussies over kernenergie of thorium-reactoren zijn allemaal maar moeilijk, ook al maak je daarmee mogelijk de grootste ‘klappers’ wat CO2-reductie betreft. Maar geld, tijd en energie steken in biomassa, wat dus never nooit niet evenveel op gaat leveren, dat is allemaal prima! En als het toch vervuilend blijkt te zijn, belasten we ‘de grote bedrijven’ toch gewoon wat meer? Klimaatbeleid is echt een grap geworden, mede door de symboolpolitiek van Den Haag, gecombineerd met de financiële belangen van bedrijven.

Dat kun je ook wel merken aan de titel van het PBL-rapport. Daar staat niet: ‘Biomassa werkt niet, verzin wat anders’ of ‘Als biomassa niet werkt, zijn dit de alternatieven’. Had allemaal prima gekund als dat oprecht de situatie blijkt te zijn. Maar nee, in plaats daarvan staat er iets dat het volgende lijkt te zeggen: ‘Zonder biomassa zijn dit de twee andere opties, en moeten we het hele land volbouwen. Dat wil je toch niet?’