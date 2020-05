PVV’er Martin Bosma: ‘Publieke Omroep heeft schaamteloze deal gesloten met D66’

Politicus Martin Bosma is niet te spreken over de huidige werkmethode van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Volgens de PVV-spreekbuis heeft de ‘vrolijk rechtse’ omroep WNL zelfs een ‘schaamteloze deal’ gemaakt met minister Kajsa Ollongren over de onderwerpkeuze in het programma WNL Op Zondag.

Dat er vaak D66’ers aanschuiven bij de Nederlandse Publieke Omroep wisten we natuurlijk allemaal al. Die hebben zo’n beetje een monopolypositie weten te veroveren op de publieke staatszenders.

Maar volgens Martin Bosma gaat het allemaal nog zelfs een stapje verder:

“Totaal schaamteloos dit. Er is DUS EEN DEAL tussen Ollongren (D66) en WNL / NPO welke onderwerpen behandeld gaan worden!!! Daarom roept het ministerie op: ‘Kijk morgen naar onze staatsomroep.’ NPO, de reclamezender van DDR66.”

Het is nogal een aantijging die Bosma hier doet, maar de Publieke Omroep heeft in het verleden natuurlijk al vaker bewezen dat ze hun ziel nog zouden verkopen om bepaalde mensen aan tafel te krijgen. Welnu, als ze hun ziel inmiddels niet allang hebben verkocht.

Het is natuurlijk ontzettend fijn dat Ollongren weer is opgeknapt vanaf haar ziekbed, maar om haar nu elke week aan tafel te moeten zien verschijnen bij de staatsomroep gaat ook weer een stapje te ver. Helemaal bijzonder is dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zelfs letterlijk reclame maakt voor het optreden van Ollongren bij WNL.

Dat Bosma de Nederlandse Publieke Omroep en D66 (Ollongren) dus beschuldigt van het sluiten van een onderlinge deal, is dus nog niet zo gek gedacht. We weten immers allemaal dat WNL voornamelijk de spreekbuis is van de VVD, ooit is opgericht door De Telegraaf (VVD-krant) en dat Rutte en Jetten al een tijdje een politieke verhouding hebben op regeringsniveau. Het is slechts een optelsommetje.