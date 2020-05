Slowakije deed precies het tegenovergestelde van WHO-advies, heeft tot op heden slechts 28 sterfgevallen

Slowakije, net als diverse andere nieuwe EU-lidstaten, lijkt de coronacrisis vele malen beter aan te hebben gepakt dan veel andere landen. Er zijn slechts 28 sterfgevallen door corona bekend! En nee, dit keer géén gesjoemel met cijfers, of een ander ‘addertje’ onder het gras. Of nou ja, ‘niet luisteren naar de WHO‘ telt misschien wel mee.



Slowakije is sowieso al een land dat niet veel aandacht krijgt en, ja, waarom zou je ook? Het land registreerde tot nu toe maar 28 sterfgevallen door corona. ‘Dat zal wel een reflex vanuit een restje sovjet-cultuur zijn of zo’, denk ik dan. Niet geheel onterecht misschien, aangezien er wel meer landen liegen, die toch allemaal ook een beetje dezelfde (voormalig) autoritaire kenmerken vertoonden.

Maar NRC lijkt zeker van de zaak. Er is geen abnormale oversterfte geregistreerd in Slowakije (er is zelfs sprake van een afname ten opzichte van het gemiddelde). Daarbij heeft het land snel en daadkrachtig opgetreden zodra de eerste patiënt werd vastgesteld, waardoor alles vrijwel direct op slot ging.

Slowakije (28), Slovenië (104), Tsjechië (297), Hongarije (451), Polen (919) en de Baltische staten trapten allemaal tijdig op de rem. Daarbij sloegen ze ook zo’n beetje alle expliciete adviezen van de WHO in de wind.

WHO: ‘Doe grenzen niet op slot!’

Deden ze mooi wel.

WHO: ‘Doe scholen niet dicht!’

Deden ze mooi wel.

WHO: ‘Mondkapjes helpen niet!’

Droegen ze mooi wel.

NRC maakte de volgende vergelijking in het artikel:

‘Als Nederland had gedaan zoals Slowakije het heeft aangepakt, dan hadden we nu niet 5.680 maar 89 doden gehad.’

Slowakije nam dus gewoon het zekere voor het onzekere. Geen gemekker van een RIVM over beleid ‘op basis van huidige wetenschappelijke data’. En vervolgens steeds schoorvoetend fouten moeten toegeven met bullshit als ‘met de kennis van nu’. Slowakije had echt niet de beschikking over meer data dan Nederland, maar wel meer beschikking over gezond boerenverstand. Tenzij ze de hele boel bij elkaar liegen natuurlijk, maar daar lijkt vooralsnog geen aanwijzing voor te zijn.

In het artikel doet men trouwens net alsof Slowakije geluk had dat het land pas laat werd getroffen. Ik geloof nooit dat dat zoveel heeft meegespeeld. Nederland heeft namelijk pas een week later ingegrepen en toen waren er al gevallen bij ons bekend. De Slowaken waren gewoon snel met handelen, toen Nederlands beleid nog geschreven moest worden.