Thierry Baudet WOEST op Ollongren: ‘Wij zullen ONDER GEEN BEDING akkoord gaan met uitstel verkiezingen!’

Op vrijdag kwam D66-autocraat Kajsa Ollongren met een proefballonnetje: het is mogelijk dat de verkiezingen volgend jaar uitgesteld worden vanwege het nieuwe Chinese coronavirus. Jammer, maar helaas, misschien dat we de democratie even op een laag pitje moeten zetten.

Natuurlijk vinden ze dat bij D66 een prima idee. De partij heeft sowieso een hekel aan de democratie, maar nu ze ontstellend laag staan in de peilingen is dat natuurlijk al helemaal zo. Weg met verkiezingen, Nederlanders kunnen niet vertrouwd worden met zo’n verantwoordelijkheid. En zich maar verstoppen achter de “coronacrisis.”

Gelukkig denkt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet daar héél anders over. “Het is een grof schandaal dat de regering überhaupt OVERWEEGT om de verkiezingen te annuleren en tot nader orde uit te stellen,” aldus Baudet op Twitter. “Wij zullen hier ONDER GEEN BEDING mee akkoord gaan!”

Dit is natuurlijk de enige juiste reactie. Er zijn tal van manieren waarop we kunnen stemmen. Hell, die stemhokjes kunnen zelfs buitenskamers geplaatst worden zodat er in de buitenlucht gestemd kan worden — waar de kans op besmetting nagenoeg nihil is. Of er kan digitaal gestemd worden. De infrastructuur ligt er al met DigiD. Als we onze belastingen op die manier kunnen doen, kunnen we ook stémmen.

Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om te stemmen zonder allemaal met zijn allemaal in een slecht geventileerde gebouw te staan.

