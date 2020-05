TPO’er geeft privé-apps Sid Lukkassen aan Jan Dijkgraaf, TPO distantieert zich ervan… maar gebruikt het voor nieuwe abo’s

Dit kon weleens het meest bizarre verhaal van de afgelopen maanden zijn. Zoveel schijnheiligheid zie je niet vaak.

In 2019 hadden Sid Lukkassen en TPO-auteur Jurriaan Maessen blijkbaar een prima relatie met elkaar. De twee appten, hadden het over gedeelde issues en zorgen, en wisselden hun meningen met elkaar uit. Die apps waren niet voor publicatie. De heren hadden gewoon contact met elkaar.

Maar ja, tijden veranderen. En wat gebeurt er ‘plotseling’? Juist. De privé-appjes tussen Maessen en Lukkassen verschijnen opeens op het Internet. Let wel, in de eerste plaats niet op TPO zelf maar in een briefje van Jan Dijkgraaf.

Vervolgens linkt hoofdredacteur van TPO, Bert Brussen, naar het artikel van Dijkgraaf. Hij veroordeelt de appjes en distantieert zich er totaal van. Wat Lukkassen schrijft is schandelijk. Vreselijk. Maar, en nu komt het, omdat iedereen volgens Brussen recht op de vrijheid van meningsuiting heeft blijft TPO de artikelen van Lukkassen wél publiceren.

Sterker nog, Brussen gebruikt de mogelijkheid meteen even om wat extra TPO+ abonnementen te verkopen.

Wat speelt TPO hier een ongelooflijk vies spelletje, zeg. Lukkassen — met wie ik verder niks heb (we hebben hem op DDS in het verleden zelfs met enige regelmaat hard aangepakt vanwege zijn ideeën), maar Brussen wél! — wordt weggezet als een geweldsverheerlijkende fascist door Dijkgraaf én TPO door middel van appjes die hij gestuurd heeft aan een TPO-auteur, maar vervolgens gebruikt TPO die achtergrond om ‘principieel’ over te komen (‘vrijheid van meningsuiting!’) én om wat extra abonnementen te verkopen.

Zo zeg. Welkom in de wonderlijke wereld van het internet-opportunisme.

Oh, en voor iemand iets roept: de berichten van Lukkassen zijn inderdaad heel, heel zorgelijk hoewel ik er ook weer niet al te verbaasd door was, zie onze eerdere stukken over dit heerschap (hoewel Lukkassen stelt dat het een “filosofische discussie” was, en waarin hij concludeerde dat dit het nachtmerriescenario is waarvan hij juist hoopt dat het nooit uitkomt. Als dat zo is stel ik voor dat hij de rest ook publiek maakt, inclusief de reacties van zijn gesprekspartner). Maar dat neemt niet weg dat er hier tegelijkertijd een heel vies pr-spel gespeeld wordt. Eentje waarvan een normaal mens alleen maar kots- maar dan ook echt kotsmisselijk kan worden.