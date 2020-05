Uitstekend nieuws! ‘Proef met corona-vaccin belooft veel goeds: 45 van de 45 patiënten maakt antilichamen aan!’

De wereld lijkt in een hoog tempo op weg naar een vaccin tegen het coronavirus. Een test met proefpersonen laat zien dat mensen succesvol en consistent antilichamen aanmaken tegen het coronavirus als ze een vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna krijgen toegediend.

De Amerikaanse vice-president Mike Pence kon vanochtend vroeg goed nieuws geven: het in het Amerikaanse Massachusetts gevestigde biotechbedrijf Moderna boekt grote voortgang met het testen van een vaccin tegen het coronavirus. Dat heeft Pence gehoord van de vermaarde viroloog Dr. Anthony Fauci – één van de belangrijkste leden van de Amerikaanse versie van het OMT. Pence schrijft op social media:

“In ons gesprek met de gouverneurs vandaag heeft Dr. Fauci geweldig nieuws van het biotechbedrijf Moderna gepresenteerd. Het eerste potentiële vaccin tegen het coronavirus heeft veelbelovende resultaten laten zien in een klinische proef. 45 proefpersonen kregen een dubbele dosis van het vaccin, en alle 45 hebben antilichamen geproduceerd.”

Antilichamen zijn stoffen in het bloed die een nieuwe virusbesmetting kunnen tegengaan. Deze ontstaan na besmetting met een ziekte, of na een vaccinatie. Over het algemeen wordt aangenomen dat een succesvol vaccin tegen corona de enige manier is om min of meer permanent van het virus af te kunnen komen.

Terwijl vice-president Pence spreekt over deze “veelbelovende resultaten” van wetenschappers, is zijn directe leidinggevende – president Trump – weer bezig met onwetenschappelijke nonsens te verspreiden. De president beweert dat hij het middel hydroxychloroquine gebruikt om zichzelf hoegenaamd te beschermen tegen het coronavirus. Wetenschappelijke testen laten consistent zien dat dit medicijn, dat ontworpen is tegen malaria, geen enkel genezend effect heeft. Het heeft wel een aantal potentiële ernstige bijwerkingen.