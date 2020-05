Video! Geert ‘de charmeur’ Wilders brengt een bloemetje en maakt een praatje met ouderen

Ineens dook daar een video op van het charme-offensief dat is ingezet door de PVV-leider. ‘Geert Wilders steunt ouderen in coronatijd’, zo begint de video. En toegegeven, het is best wel grappig. Maar niet omdat het nou zo goed is!



Het is echt zo ongelofelijk zoet, daar krullen je de tanden nog van om! Daar komt Wilders aangewandeld hoor, met z’n bosje bloemen en een glimlach op het gezicht. Mevrouw staat al in de deuropening, de cameraman heeft de juiste hoek al gevonden en de ongemakkelijkheid druipt al van je scherm af. Nederlanders die zo’n stereotype Amerikaanse ‘politicus kust baby’-campagnestunt proberen te evenaren… Kan nooit goed gaan! En inderdaad, het lijkt wel zo’n musicalrepetitie van de middelbare school.

En toch maakt juist dat het ook wel weer leuk. Want tussen de ongemakkelijkheid door, straalt er toch iets authentieks door. Wilders weet dat hij een beetje voor schut staat, maar dat de persoon die hij tegenover zich heeft misschien nóg wel zenuwachtiger is en zich daardoor nog veel ongemakkelijker voelt dan hij. Dus moet hij de ‘klappen vangen’ en het gesprek gaande houden, waardoor de ander juist wat meer ontdooit en toch wel kan genieten van het ‘momentje met Geert’. Want dat gaat de hele week nog wel de buurt rond natuurlijk!

Zo nu en dan zo’n klein gebaar, hoe gekunsteld en onhandig het soms ook is, het is toch wel leuk. Die ouderen maken zo ook nog wat mee, iedereen blij!