Zo die zit! Theo Hiddema veegt de vloer aan met NRC-fopjournalist

Bij het NRC Handelsblad zijn ze naarstig op zoek naar CDA’ers die zich publiekelijk willen uitspreken tegen de (aankomende) samenwerking tussen hun partij en Forum voor Democratie in Noord-Brabant. Theo Hiddema is wel klaar met dat soort ‘journalistiek’ activisme.

Tom-Jan Meeus — één van de ergste linkse activisten bij NRC Handelsblad — is hartstikke blij met een stuk van een collega bij NRC Handelsblad. De titel van het verhaal is “Stuurloos CDA snakt naar leider,” en Tom Jan vindt het allemaal ge-wel-dig.

Een “snakkend” CDA opgevoerd door een Tom-Jan die zelf snakt naar een anti-FVD geluid vanuit die kringen. Vast nu al op zoek naar “ ingewijden” en “ prominenten binnen de partij” die hem het godsgeschenk van een revolte kunnen bezorgen. Wat een vak. — Theo Hiddema (@THiddema) May 2, 2020

Helaas voor meneer de fopjournalist werd hij meteen afgeserveerd door Theo Hiddema. “Een ‘snakkend’ CDA opgevoerd door een Tom-Jan die zelf snakt naar een anti-FVD geluid vanuit die kringen,” legt Hiddema de vinger op de zere plek. “Vast nu al op zoek naar ‘ingewijden’ en ‘prominenten binnen de partij’ die hem het godsgeschenk van een revolte kunnen bezorgen. Wat een vak.”

Een “snakkend” CDA opgevoerd door een Tom-Jan die zelf snakt naar een anti-FVD geluid vanuit die kringen. Vast nu al op zoek naar “ ingewijden” en “ prominenten binnen de partij” die hem het godsgeschenk van een revolte kunnen bezorgen. Wat een vak. — Theo Hiddema (@THiddema) May 2, 2020

Hiddema doorziet het spel van het linkse mediakartel perfect. Dit is precies waar deze linkse propagandisten mee bezig zijn: zoeken naar ‘rebellen,’ die vervolgens via media-aandacht aanzetten tot een ‘rebellie,’ waarna de samenwerking met FVD (voortijdig) beëindigd wordt. Want FVD moet als anti-partijkartel club ten koste van alles buiten de macht gehouden worden.

Het goede nieuws is dat hoe meer mensen als Hiddema die agenda van het linkse nepjournaille bespreken, des te kleiner de kans dat ze hun zin krijgen.

Omdat de gezondheid van ónze lezers ons wél kan bommen hebben wij gepartnerd met Stil.nl om u in staat te stellen om — ondanks de zogenaamde schaarste waar minister Hugo de Jonge het deze week over had — tóch beschermende mondkapjes aan te kunnen schaffen. Overal adviseren overheden burgers om mondkapjes te dragen. In België, Amerika en Duitsland, bijvoorbeeld. In veel andere landen is het dragen ervan zelfs verplicht (Oostenrijk, Turkije). Volgens De Jonge is er een “schaarste,” maar die is er alleen als je je afhankelijk opstelt van onze luie regering. Als je op onze eigen ondernemers vertrouwt zijn er juist wél genoeg mogelijkheden. Via Stil.nl kun je voor 29,95 euro 20 beschermende mondkapjes kopen. Voor 39,95 euro heb je zelfs 10 KN95-mondkapjes. Want ja, ze werken volgens steeds meer experts wel degelijk. Ze vertragen de verspreiding van het virus waarschijnlijk én verminderen mogelijkerwijs zelfs de ernst van de besmetting. Daarom zeg ik: doen!

Volg mij op Twitter.