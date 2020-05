Zorgmoeder Fleur Agema (PVV): ‘Vakkenvullers en buschauffeurs moeten ook worden getest op corona!’

Vicepremier Hugo de Jonge pronkt graag met zijn ‘waardige beleid’ omtrent de coronacrisis. Zo is hij bijvoorbeeld apetrots op het feit dat steeds meer mensen kunnen worden getest op corona. Maar volgens Tweede Kamerlid Fleur Agema is dat nog lang niet genoeg.

Nu Nederland zich lichtelijk begint te stabiliseren met betrekking tot de coronacrisis, het gebrek aan mondkapjes steeds minder schaars begint te worden (overigens hier te bestellen!) en het aantal op corona geteste personen toeneemt, zijn we er echt nog lang niet.

Zeker, er kan meer getest worden, maar dat meer is niet substantieel. Het is te weinig. De vakkenvuller, buschauffeur en anderen met klachten wordt NIET getest. Nog steeds niet. Terwijl het o zo belangrijk is. Stop met #windowdressing https://t.co/hYn0t0eCjF — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) May 2, 2020

Fleur Agema, de ‘zorgmoeder’ van de PVV, vraagt zich dan ook hardop af waarom vicepremier De Jonge zo loopt te pronken met zijn beleid terwijl de mensen met de meest kwetsbare beroepen nog altijd niet worden getest op corona. Daarmee doelt Agema op de vakkenvuller en buschauffeurs. Vitale arbeiders die ondanks de coronacrisis gewoon door zijn blijven werken.

Agema heeft hier natuurlijk wel degelijk een punt. Want het is hartstikke fijn dat we de zorg (artsen, IC-personeel, etc.) weer gedeeltelijk onder controle hebben, maar daarbij moeten we ook anderen niet vergeten. Want ook de vakkenvuller en de buschauffeur worden blootgesteld aan grote risico’s om het virus op te kunnen lopen. En laten we eerlijk wezen: De vakkenvuller en de buschauffeur zijn net zulke grote helden als al het zorgpersoneel.