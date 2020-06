China waarschuwt voor nieuw griepvirus: ‘Kan in potentie pandemie veroorzaken’

Loos alarm of misschien een nieuwe pandemie? Chinese wetenschappers hebben een nieuwe griepvariant ontdekt die “in potentie een pandemie kan veroorzaken”. Het virus kan al van varkens op mensen worden overgedragen en muteert.

Het virus, G4 EA H1N1 genaamd, lijkt op de Mexicaanse griep uit 2009 en de huidige griepvaccins lijken er niet tegen te beschermen. Het virus is al gemuteerd en springt over van varken op mens, dus de Chinezen slaan alarm.

Ik vraag me af of dit echt nieuws(waardig) is, om eerlijk te zijn. We weten hoe het griepvirus werkt en kunnen als het gemuteerd is ook snel een vaccin ontwikkelen. Dit klinkt eerder als loos alarm door hyper gevoeligheid voor dergelijk nieuws, of als een dreigement van de Chinezen waarbij je tussen de regels moet lezen.

Ook is dit de tweede keer dat er vanuit China een melding komt over een mogelijke nieuwe pandemie, de vorige die noemde ik hier al covid-20. Die is interessant omdat het een daadwerkelijke mutatie van covid-19 blijkt te zijn én al om zich heen grijpt in Peking. Ik weet alleen niet of dit nou meer aandacht krijgt vanwege corona of dat er daadwerkelijk twee nieuwe potentiële pandemieën aan zitten te komen. Wat natuurlijk óók weer vragen oproept, want waarom komen die dan allemaal uit China? Zo werk je een verdenking van biologische oorlogsvoering wel in de hand, of niet dan!