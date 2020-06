Column Jan Roos: Hbo InHolland promoot zwart geweld en heropvoeding van blanken… Institutioneel racisme!

Jan Roos maakt zich druk om een oproep die de hbo-instelling InHolland deed aan haar blanke studenten. Zij moesten ‘wit huiswerk’ gaan maken. “InHolland verwijst hun blanke studenten naar sites en boeken waar zijvanwege hun huidskleur als minderwaardig en slecht worden besproken,” vindt hij. “Als dit geen institutioneel racisme is, dan is niets het meer.”

Menig dictatuur wist het al: niet de huidige onderdrukte bevolking, maar de jeugd heeft de toekomst. En daarmee is het dus ook de toekomstige tegenstander van het regime. Vandaar dat de geesten al op jonge leeftijd gemarineerd worden met propaganda.

Je ziet dat in het huidige onderwijs op dezelfde wijze wordt omgegaan met onderwerpen als bijvoorbeeld het klimaat. Je schrikt je dood als je ziet wat de kinderen onder ogen krijgen qua informatie. Samengevat komt alle ellende door de mens, moet de mens daarom stoppen met alles wat de klimaatwappies niet leuk vinden, anders gaan we allemaal hartstikke dood. Wetenschappelijk is het vrijwel niet uit te leggen: het is vooral heel veel emotie en weinig ratio.

Zo zijn er tal van onderwerpen die angstaanjagend eenzijdig worden belicht in het onderwijs. Mijn dochter kreeg op haar tiende te horen dat Donald Trump een racistische vrouwenhater is. En mijn zoons leerden dat de islam een vredelievende godsdienst blijkt te zijn. Kijk maar eens naar het NOS Jeugdjournaal: het heeft werkelijk niets met een journalistiek product te maken Het is allemaal opvoedkundig bedoeld.

Als je denkt dat dit na de lagere school wel meevalt heb je het goed mis. Hbo’s en universiteiten besteden bijzonder veel aandacht aan de ideologisch scholing van jongelui. Naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties, na de gewelddadige dood van de zwarte man George Floyd, stuurde bijvoorbeeld Hogeschool InHolland het volgende berichtje naar hun studenten op de socials:

Iedereen is tegen racisme, dus de eerste zin is helemaal goed. Al vind ik eigenlijk dat ‘all lives matter‘ en niet alleen die van ‘blacks‘. Maar dan gebeurt het. Er volgt een heropvoedingscurus voor “witte personen”. Nu kan ik wel weer de hele riedel beginnen dat ik blank en niet wit, en dat overheidsinstellingen geen activistische Social Justice Warriors-taal dienen over te nemen, maar dat weten we nu wel. Het gaat mij erom dat maar één huidskleur een cursus tegen racisme dient te volgen, de “witte”. Blijkbaar gaat deze hogeschool ervan uit dat racisme iets van blank naar andere kleuren is, verder niet. Dat is niet alleen onwaar (want racisme en discriminatie zit in alle mensen), maar vooral racistisch.

Er worden tips gegeven om een beter mens te worden. Ik zou beginnen om eens beter onderwijs te bieden, want dat kan InHolland al nauwelijks. Maar goed, laten we die aanbevelingen eens langslopen. Ten eerste moet je naar de website www.withuiswerk.nl. Als je daar rondkijkt zie je niets meer dan extreemlinkse hersenspoeling met bijvoorbeeld het artikel ‘Hoe word ik een goede bondgenoot‘. Het is geschreven door Sander Philipse, een radicale linkse jongeman die geen probleem heeft om mensen waar hij het niet mee eens is – en dat zijn per definitie blanke heteromannen – te discrimineren.

Ook staat Philipse bekend als iemand die geweld toejuicht tegen rechtse mensen. Hij schrijft voor Oneworld, een website die bulkt van het anti-blanke sentiment. Ook staat op withuiswerk een artikel van fopwetenschapper Gloria Wekker over ‘witte onschuld’. Moraal van haar verhaal is dat iedere blanke per definitie schuldig is. Een uiterst racistisch pamflet dus.

Dan wordt de speech van rapper Akwasi aangeprezen. Hij gilde op de Dam het volgende:

“Houd je niet meer in. Wees niet meer beleefd. Zwarte Piet kan dit jaar niet meer overleven. Op het moment dat ik in november Zwarte Piet zie, ik trap hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht. … We will fuck you up!”

Nu ken ik de man noch zijn rapkwaliteiten, maar hier roept hij op tot geweld en kondigt hij een mishandeling aan.

Als laatste moet je van InHolland dan ook nog het boekje lezen ‘Hallo witte mensen‘ van Anousha Nzume. Zij is geboren met de naam Anna Steijn, maar dat was kennelijk niet Afrikaans genoeg. Alle blanken zijn racisten is ook hier het thema. Iets dat op zich al racistisch is als je dat beweert over mensen met de de blanke huidskleur. Maar als je dat over, pak hem beet, joden of zwarte mensen zou schrijven zat je in de gevangenis.

InHolland verwijst dus hun blanke studenten voor heropvoeding niet alleen naar sites en boeken waar zijzelf vanwege hun huidskleur als minderwaardig en slecht worden besproken, maar promoot ook een speech waarin wordt opgeroepen tot zwart geweld. Als dit geen institutioneel racisme is, dan is niets het meer.