Demonstratie Groningen nu al compleet achterlijk! Organisatie: ‘Zwarte mensen moeten vooraan zitten, witte mensen achteraan’

Zojuist zijn de nieuwe antiracismedemonstraties van start gegaan in Den Haag en Groningen. En die laatste slaat nú al een compleet modderfiguur! De organisatie begon met: “Zwarte mensen moeten vooraan zitten. Witte mensen achteraan.” Met dit soort ophitsing is het een kwestie van tijd voordat er hier ook rellen gaan ontstaan!



Zwarte mensen moeten vooraan zitten, zegt de organisatie. Witte mensen achteraan. pic.twitter.com/w0fLiSHiNY — Marten Nauta (@MartenNauta) June 2, 2020

Dit soort mensen zijn echt compleet gestoord. Het idee van strijden tegen racisme en juist vóór gelijkwaardigheid, heb ik alle begrip voor. Maar alleen zolang het doel daarvan op het heden en de toekomst is gericht. En die mensen lopen er gelukkig ook nog gewoon rond. Maar wat we hier aantreffen is toch echt een ander slag volk!

Dit zijn extreemlinkse diversiteitsdeugertjes waar de UvA helemaal vol mee zit. Die praten over herstelbetalingen en andere vormen van het ‘rechttrekken’ van verleden onrecht. De term ‘witte mensen’ en vrouwen- en diversiteitsquota, komen uit dezelfde koker. Het vervelende aan dit soort lui is dat ze op de oppervlakte over hetzelfde lijken te praten als die ‘normale’ (vaak linkse) weldoeners. Tot je ze even de ruimte geeft, dan krijg je dit soort fratsen. Dan moeten ‘witte mensen’ achteraan zitten, in een demonstratie tegen racisme.

En het ergste van alles is nog dat de ironie ze structureel ontgaat. Want dan blijkt ‘racisme’ ineens puur een uiting van blanke ‘machtsstructuur’ te zijn. En momenteel vinden dit soort mensen de rellen en plunderingen nog vaak compleet geoorloofd ook!