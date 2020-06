Dexamethason: voorzichtige hoop voor middel tegen corona

Het is en blijft natuurlijk oppassen geblazen als het over middelen tegen het coronavirus gaat, maar dit keer lijkt er sprake te zijn van een echte doorbraak! En ook nog eens met een bestaand, goedkoop en redelijk makkelijk te verkrijgen middel: dexamethason.

Bij een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk zijn er verschillende middelen getest op grote groepen coronapatiënten, in verschillende stadia van de ziekteontwikkeling. Patiënten die dexamethason kregen terwijl ze aan de beademing lagen, hadden 30 procent meer overlevingskans dan de controlegroep. Patiënten die aan de zuurstof zaten en het middel kregen, hadden 20 procent minder kans om te sterven ten opzichte van de controlegroep.

Grofweg een derde tot een vijfde van de patiënten met ernstige klachten, kon er dus mee worden gered! Het middel lijkt overigens niets te doen voor mensen met slechts milde klachten.

Geweldig nieuws! En misschien maar net op tijd ook, want misschien krijgen we binnenkort wel te maken met COVID-20. Al is het natuurlijk maar de vraag of het voor alle mutaties van het coronavirus even goed gaat werken. Voor nu kunnen we blij zijn om één van de eerste échte en goed onderbouwde aanwijzingen voor een middel tegen het coronavirus.