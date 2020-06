FVD’er Rob Roos: ‘Willen we een liberale wereldorde of een conservatieve samenleving door vrije individuen?’

Europees-parlementariër Rob Roos (FVD) werpt een interessante vraag op. Hij vraagt zich namelijk af welke kant Nederland op zou willen gaan. Willen we de transitie naar een liberale wereldorde voortzetten, of kiezen we liever voor neo-conservatisme, opgebouwd door vrije individuen?

Aanleiding voor de filosofische vraag van Roos is een artikel in Elsevier Weekblad. Daarin stelt publicist en lokaal-politicus Max van Duijn dat het VPRO-programma Tegenlicht in een recente documentaire maar weinig grip krijgt op de volwaardige betekenis achter het ‘nieuwe’ conservatieve gedachtegoed, ofschoon het neo-conservatisme.

Van Duijn stelt dat Tegenlicht rept over ‘nieuw’ conservatisme, maar zegt hij:

“Het blijft vaag wat daarmee wordt bedoeld. Men probeert niet echt tot de kern door te dringen en het blijft bij vrij algemene schetsen van een conservatieve tendens. Alleen al doordat SGP en Forum voor Democratie als onderdeel van dezelfde brede stroming worden gezien.”

Blijkbaar was het FVD’er Rob Roos ook niet helemaal duidelijk welk punt Tegenlicht nu precies wilde maken en / of uitlichten en werpt dan ook de volgende vraag op:

“De vraag is in welk land we willen leven. Het is een fundamentele keuze: de liberale wereldorde, of een nieuw conservatisme waarin een conservatieve samenleving door vrije individuen wordt gebouwd – een conservatisme dat ook erfgenaam is van dat liberalisme.”

Volgens Van Duijn is het conservatieve gedachtegoed van Forum voor Democratie (“een nieuwe loot aan de conservatieve boom”) onmogelijk te vergelijken met dat van de SGP. “Juist doordat hierin elementen van het liberalisme zijn samengesmolten, vindt het meer aansluiting in onze tijd dan het conservatisme van de SGP”, aldus Van Duijn.

“Op het snijvlak tussen individualisme en gemeenschapszin, tussen vrijheid en geborgenheid, bevindt zich onze beweging – daarom noemen we onszelf liberaal-conservatief’ – naar het zomermanifest van Forum vorig jaar. Het is jammer dat Tegenlicht dat heeft laten liggen.”

En juist om de vraag die Tegenlicht liet liggen alsnog te beantwoorden stelt Rob Roos nu dus de vraag aan zijn eigen (conservatieve) achterban: “Willen we een liberale wereldorde of een conservatieve samenleving door vrije individuen?”