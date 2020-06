Geert Wilders over nieuwe peilingen: ‘PVV tweede partij van Nederland! We moeten Nederland terugveroveren van de elite en massa-immigratie!’

De nieuwe peilingen van Maurice de Hond zijn er weer! De PVV blijft de (gedeeld) tweede partij van Nederland. De VVD verliest weer enkele zetels ten opzichte van eind mei en D66, die vol bravoure de eerste vrouwelijke premier wil leveren, blijft een marginale partij. Ook levert de PvdA weer een zetel in.

PVV 2e partij van Nederland met 18 zetels. Dat moeten er veel meer worden om Nederland terug te veroveren op de elite, de massaimmigratie en islamisering definitief te stoppen en de EU-transferunie te verlaten. Nederland weer op 1! PVV op 1!#Wilders #PVV pic.twitter.com/F1NcaRql12 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 21, 2020

De boodschap van Wilders is duidelijk, weg met de elite en het volk moet weer wat te zeggen krijgen. Volgens de peilingen is de PVV samen met het CDA en de PvdA de tweede partij van Nederland. Naast de VVD is er niet echt een andere partij die eruit springt qua zetel aantal. Mocht dit zo blijven dan krijgen we mogelijk een moeizame kabinetsvorming.

Ondertussen is interessant om te zien dat D66 zich week in week uit probeert te profileren als de toekomstige premiers-partij. Maar ondertussen boeit het werkelijk waar niemand in Nederland. Het offensief van D66 met Kaag als premierskandidaat weet nog geen indruk te maken bij de Nederlandse kiezer.

D66 is volledig op de identiteitspolitieke tour, maar de partij wordt hiermee nog niet populairder. De ambities van D66 zijn wellicht wat te ambitieus, een beter doel zou zijn om niet te halveren bij de komende verkiezingen.

Ondertussen zullen de PvdA, CDA en PVV gaan strijden voor de rol van tweede partij van Nederland – uitgaande van deze huidige peiling.