Godzijdank! Niet elke BLM-demonstrant blijkt ‘een Akwasi’ te zijn!

Nederlandse rapper(t)s (Akwasi) die indirect oproepen tot geweld, plunderingen wereldwijd en een gevaarlijke ‘antifascistische’ beweging die weer als vanouds van zich laat horen. Je zou bijna vergeten waar de Black Lives Matter-beweging écht voor staat: Gelijke rechten. Maar het kan ook anders!

In Londen gebeurde er namelijk iets opvallends. Een naar verluid blanke extreemrechtse man was in de Britse hoofdstad aan het demonstreren tegen de Black Lives Matter-beweging. Uiteraard kan en mag dat in een vrij land.

Het was zaterdag een roerige dag in Groot-Brittannië met vele protesten en ook veel geweld en vernielingen. Volgens De Telegraaf en Britse media liep het aan het einde van de middag volledig uit de hand. Zowel anti-racismebetogers als (nationalistische) tegendemonstranten gingen met elkaar en met de politie op de vuist.

Een van de betogers, een blanke man, zou door BLM-demonstranten zijn aangevallen in Londen. Volgens getuigen ging het hierbij om een extreem-rechtse activist. En laten we even eerlijk wezen: Die zijn er ook gewoon! Laten we daar alsjeblieft geen doekjes om winden.

De blanke anti-BLM activist kreeg dus zware klappen, maar ironisch genoeg was het een vreedzame BLM-demonstrant die wist te voorkomen dat de man helemaal de filistijnen in werd geslagen. Op een iconische foto is te zien hoe de BLM-activist de blanke (zwaar gewonde) man beschermt en hem vervolgens naar een veilige plek brengt.

Het kan dus toch: Vreedzaam protesteren en respect hebben voor elkaar. Zo hoort het, zo moet het en helaas gebeurt dat slechts sporadisch. Maar laat dit een voorbeeld wezen zijn voor de rest van de wereld: ‘Respect each other!’