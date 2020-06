Hugo de Jonge zet CDA-kandidaten op scherp: ‘ze moeten zich uitspreken over samenwerking FVD’

CDA-kandidaten krijgen meteen te maken met de eerste power move van medekandidaat Hugo de Jonge. Die wil dat ze allemaal open kaart spelen wat betreft eventuele samenwerking met FVD. En dat is natuurlijk een gevoelig punt binnen de gelederen van het CDA!

Hugo de Jonge is gebombardeerd tot de ‘niet-met-FVD’-kandidaat van het CDA. Die lui zitten natuurlijk nog met een cordon sanitaire voor de PVV in de maag, want ja, hoe democratisch is dat nou, een partij zo lang uitsluiten? Maar de vrees voor een CDA dat een ruk naar rechts maakt is net zo groot voor sommigen. Dus wil De Jonge duidelijkheid. FVD schopt namelijk ook tegen van alles en iedereen aan en lijkt in sommige aspecten wel wat op de PVV, dus ‘moeten we die dan ook uitsluiten?’ De Jonge vindt van wel.

Mona Keijzer gaf al aan niemand uit te willen sluiten, maar krabbelde daar wat de PVV betreft wel op terug (geloof ik). Martijn van Helvert zegt eigenlijk hetzelfde maar is nog niet teruggekrabbeld wat betreft de PVV.

En dan hebben we nog Pieter Omtzigt. Samenwerking met FVD ligt wat hem betreft niet in de rede, omdat Baudet het CDA al zou hebben uitgesloten, doordat hij de christendemocraten ervan heeft beschuldigd dat zij uit zijn op “de vernietiging van Nederland”.

Dat is een leuke! Omtzigt sluit dus niets uit, maar hij zegt dat Baudet hén al uit heeft gesloten. Maar als we de woorden zo lezen dan moeten we ons toch afvragen wat Baudet dan nou precies bedoelt. Want wat voor een Nederland wordt hier precies bedoeld? En wat als Baudet het degelijk uit weet te leggen waardoor het niet langer lijkt alsof hij CDA’ers uit heeft willen sluiten? Staan de deuren dan wél open wat betreft Omtzigt? Ik denk het wel, anders had hij wel gewoon ‘nee’ gezegd. Maar nu ligt het balletje bij De Jonge om de vraag nóg specifieker te formuleren, waardoor het niet goed uit de verf zal komen, want dan wekt hij de indruk dat het CDA partijen wil weren om de persoon, in plaats van het voorgestelde beleid. Net zoals hij met zijn vraag over samenwerking met FVD al verraadt dat hij denkt dat ze een belangrijke factor zullen gaan worden.