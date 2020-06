In deze drie epische video’s veegt CDA-lijsttrekkerkandidaat Pieter Omtzigt totaal de vloer aan met Mark Rutte

Iemand die gisteren ongetwijfeld niet met enthousiasme zal hebben gereageerd op de kandidatuur van Pieter Omtzigt in de CDA-lijsttrekkerverkiezing, is premier Mark Rutte. Over de jaren heen heeft Omtzigt hem in de Tweede Kamer vaak het vel over de oren getrokken, omdat Rutte aan het jijbakken, tijdrekken, of informatie aan het verdoezelen was. DDS verzamelde voor de gelegenheid de meest markante Omtzigt vs. Rutte-clashes.

Het ‘inlegvelletje’ bij het EU-verdrag met Oekraïne



Zoals bekend verloor de VVD in 2016 ruimschoots het referendum over het EU-Oekraïneverdrag. Maar in plaats van dat de premier daarna het verdrag onderuithaalde, liet hij het alsnog door de Kamer afstempelen. Hij deed er echter een “inlegvelletje” bij waarop zogenaamd nog eens beter stond uitgelegd wat er nu verbeterde aan het verdrag. Omtzigt zag er het nut niet zo van in, en wilde van Rutte concrete voorbeelden horen van hoe dit de situatie nu verbeterde. Rutte kon dat niet, en begon een poging Omtzigt te vernederen. Flauw, CDA-onwaardig, kinderachtig, totaal onnavolgbaar: dat soort termen.

Maar denk niet dat je Omtzigt kan wegpesten. Hij hield z’n rug recht, negeerde de ad hominems en vroeg gewoon nogmaals aan de premier wat nu de concrete voordelen van zo’n inlegvel bij een verdrag waren.

‘Dat weglachen is een belediging van heel Nederland!’

Vlak voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ging het in de Kamer nogmaals over het nut van zo’n Oekraïne-inlegvel. En weer verlaagde de premier zich tot persoonlijke aanvallen op Omtzigt. Hij weigerde een antwoord te geven op een inhoudelijke vraag, omdat Omtzigt en het CDA de vijf jaar daarvoor als oppositieleden vaak niet met de toenmalige VVD/PvdA-coalitie meestemden in de Tweede Kamer.

Omtzigt liet zich echter niet zomaar met een kluitje in het riet stuurde, en hield Rutte voor dat dit de man was die al z’n verkiezingsbeloftes gebroken had en dat hij onzin verkondigde over dat zogenaamde pijlsnelle economische herstel van Nederland. Mooie uitsmijter: “Als er één persoon is die echt een abonnement heeft op het A zeggen en B doen…”

Rutte gegrilld wegens gebrek aan informatie over steun aan Syrische terroristen

In 2018 is het CDA inmiddels tot het kabinet toegetreden, en wordt van Omtzigt verwacht dat hij het kabinet min of meer uit de wind houdt. De christendemocraat neemt zijn positie als parlementariër in een dualistisch stelsel echter serieus en weigert zomaar naar de pijpen van de VVD-premier te dansen. Dus als Rutte probeert weg te glibberen, en geen informatie wil aanleveren over de wijze waarop Nederland in het Syrische Afrin rebellengroeperingen met jihadistische of terroristische ambities al dan niet zou hebben gesteund, was de huidige CDA-lijsttrekkerskandidaat niet van plan om de minister-president te laten ontsnappen. Hij bijt zich vast, en laat niet los, ondanks dat Rutte alle verantwoordelijkheid probeert weg te schuiven naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bij de VVD zullen ze dus niet zo happig zijn op het idee dat de parlementarische pitbull Pieter Omtzigt binnenkort wellicht de nieuwe CDA-leider is. Eerder hebben ze hem geprobeerd te framen als MH17-complotdenker in een poging zijn carrière vroegtijdig te beëindigen. Dat mislukte faliekant: Omtzigt was binnen no-time weer terug van weggeweest, om misstand na misstand aan te kaarten. Omtzigt zal er vermoedelijk geen traan om laten: hij pakte eerder dit jaar het handelen van de premier nog flink aan en noemde het “doodeng“.