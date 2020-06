Nieuw-Zeeland als eerste land coronavrij! Premier heeft alle geldende maatregelen opgeheven

Nieuw-Zeeland kan zich het eerste land noemen wat coronavrij is, de laatste patiënt is compleet genezen en Nieuw-Zeeland kent daarmee dus geen actieve besmettingen meer. Hierop heeft premier Ardern besloten om de laatste maatregelen ook te ontbinden. Het normale leven keert weer terug naar Nieuw-Zeeland!

Al dagenlang was men de coronawebsite van Nieuw-Zeeland nauwlettend in de gaten aan het houden. Er was nog maar één patiënt op de ziekenboeg. Nu zij helemaal genezen is, vond de regering het een toepasselijk moment om ook de laatste bewegingsrestricties te ontbinden. Waarmee Nieuw-Zeeland weer het normale leven kan gaan omarmen.

Vanaf morgen mogen alle bedrijven hun deuren weer normaal openen, sportwedstrijden worden hervat – met toeschouwers – en men kan op normale wijze weer gebruik maken van het openbaar vervoer. De overheid zal voorlopig nog wel adviseren dat mensen, daar waar mogelijk is, zo veel mogelijk afstand houden van elkaar. Echter zijn er geen maatregelen om afstand tussen personen te waarborgen meer geldig.

Veel mensen keken met lof naar premier Ardern die vrij snel reageerde op de uitbraak van het virus. In een vroeg stadium werden er strenge regels in gesteld, en dat heeft dus zo zijn vruchten afgeworpen. Nog voordat er mensen in het ziekenhuis lagen door het virus zat Nieuw-Zeeland al in een lockdown.

Iets wat Thierry Baudet overigens ook bepleitte in Nederland. Echter werd hier weinig gehoor aangegeven. Het kabinet nam vrij weinig preventieve maatregelen.