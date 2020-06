Opnieuw een steekpartij in een AZC! Voor de tweede keer in een maand tijd in een AZC in Harderwijk

Afgelopen nacht vond er opnieuw een steekpartij plaats in het azc van Harderwijk. Van ‘incidenten’ kan je nauwelijks meer spreken, de tal van geweldsescalaties nemen alleen maar toe in Nederlandse azc’s. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt, de politie doet op dit moment onderzoek. Tot nu toe is er geen spoor te bekennen van het ‘harde beleid’ van staatssecretaris Broekers-Knol.

Voor de tweede maal deze maand vond er een steekpartij plaats in het azc van Harderwijk. Een persoon raakte hierbij gewond, de politie doet nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Begin van de maand vond er ook al een steekpartij plaats in het azc, en vorig jaar – ook in juni – vond er ook al een steekpartij plaats. Je kan dus wel redelijk stellen dat er iets niet helemaal in de haak is.

De afgelopen tijd horen we steeds vaker geluiden dat er tal van geweldsescalaties plaatsvinden in Nederlandse azc’s. Burgemeester zijn soms radeloos en vragen om steun van staatssecretaris Broekers-Knol. Tot nu toe blijft het voornamelijk bij beloftes en stoere retoriek van de staatssecretaris.

Er is nog nauwelijks iets veranderd, en dat terwijl de azc’s er nu niet bepaald veiliger op worden. Hoe lang moeten dit soort incidenten nog plaatsvinden voordat de boel op de schop gaat?