Peilingen EenVandaag: VVD op verlies, D66 schiet omhoog en CDA gaat ook lekker!

De nieuwe zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos is bekend! Grote stijgers zijn dit keer D66 op 14 (+4), PVV op 16 (+2) en CDA op 16 (+2). VVD (41) en FVD (9) verliezen beide -3 zetels. Het begint te rommelen en te schuiven in de wereld van de politiek!

De verschuiving zijn niet enorm als je puur naar de cijfers kijkt. Het gaat er echter om wáár die winst en dat verlies plaatsvinden, en dan is het wél interessant! Want de ‘coronabonus’ voor de VVD lijkt te zijn uitgewerkt, men mag weer steeds meer kritiek leveren op het RIVM en het kabinet.

De PVV lijkt hier juist weer meer van te gaan profiteren, mogelijk doordat zij zich de afgelopen maanden goed hebben weten te profileren als anti-establishment partij, maar of die zetels ook van de VVD zijn afgesnoept, weet ik niet.

Het CDA lijkt dat meer voor z’n rekening te moeten nemen, nu bekend is dat Pieter Omtzigt een gooi doet naar het lijsttrekkerschap voor die partij. Het CDA is waarschijnlijk, samen met de PVV, ook de partij die zetels bij FVD heeft weggenomen.

GroenLinks gaat trouwens ook van 15 naar 13 (-2) en de PvdA van 13 naar 12 (-1). Wellicht dat D66 hier de motor achter is nu er ook bij die partij verkiezingen worden gehouden.

Voor de rest is het allemaal niet zo bijster interessant. DENK: 2, 50Plus: 1 (-1) en de nieuwe Partij voor de Toekomst: 1. Het morrelt dus vooral binnen links en rechts.