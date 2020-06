Tegen beter weten in!? ‘Nederland koopt miljoenen doses ‘ONBEWEZEN EFFECTIEF’ coronavaccin in’

Al eind dit jaar kan de Nederlandse overheid HONDERDDUIZENDEN vaccins tegen corona tegemoet zien. Klinkt mooi toch?! Echter zit er nog wel een staartje aan dit verhaal. Het is namelijk nog helemaal niet bekend dat dit medicijn -van Britse origine- ook daadwerkelijk werkt.

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië zijn een samenwerkingsverband aangegaan om een vaccin tegen het coronavirus te introduceren. Echter is het nog maar de vraag of dat vaccin enig effect heeft, maar de medische ‘crowdfunding-kosten’ om het medicijn te financieren zijn natuurlijk allang overgemaakt. Zonder dat we dus nog weten of het vaccin überhaupt werkt.