Volkskrant: Sigrid Kaag gaat voor lijsttrekkerschap. ‘Serieuze concurrentie wordt er niet verwacht’ …. arme Rob Jetten

De Volkskrant meldt dat volgens ingewijden Sigrid Kaag binnenkort bekend gaat maken dat zij een gooi gaat doet naar het lijsttrekkerschap voor het zinkende schip dat D66 heet. Er is volgens de Volkskrant geen serieuze concurrentie, wat toch wel een laatdunkende sneer is richting Rob Jetten en co.

Ingewijden vertellen dus dat een dezer dagen Kaag het grote nieuws zal brengen. Zoals men verwachtte/hoopte zal Kaag dus een mogelijke gooi doen naar het lijsttrekkerschap van de partij. Men verwacht dat Jetten zijn steun zal uitspreken voor Kaag als lijsttrekker. Betekent dit dat Jetten zichzelf dus heeft afgeschreven?

De partijtop zit niet te wachten op een tweestrijd tussen Jetten en Kaag, ze vrezen een tweede ‘Asscher versus Samsom’. Dit betekent dus dat Jetten zijn ambities tijdelijk maar moet temperen. De vraag is of dit nu wel de beste oplossing is. Ja, het klopt dat een tweestrijd verkeerd kan aflopen. Maar D66 lijkt ideologisch leeg, de partij lijkt haast geen eigen geluid te creëren en probeert vooral van de successen van andere te profiteren.

Een tweestrijd kan er wellicht voor zorgen dat de partij zich duidelijk gaat profileren, want waar staat de partij onder Jetten of Kaag nu voor?

Helaas hebben partijprominenten het waanidee dat Kaag de capaciteit heeft om de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Ik gok dat deze blinde (wan)hoop ze niet veel gaat opleveren. Kaag is zeker niet de redder van de partij.