Yes! Video: Hans Teeuwen kondigt zijn corona-conference aan: binnenkort te zien bij PowNed!

Hans Teeuwen heeft de loodzware taak op zich genomen om ons tijdens deze coronacrisis te gaan vermaken. Met een 45-minuten durende corona-conference, binnenkort te zien op tv, bij PowNed!

Zie hier de uitnodiging, op zich al het kijken waard:

Ladies and gentlemen: we got him! Hans Teeuwen. Met een 45-minuten durende corona-conference. Kijk, zaterdagavond 13 juni om 22:05 uur op @NPO3. Natuurlijk bij #PowNed! #SmerigeSpelletjes pic.twitter.com/Y8BtrwkStX — PowNed (@PowNed) June 5, 2020

Dit kan alleen maar een spektakel worden, want Hans Teeuwen is perfect voor de tijd waarin we leven. Er zijn zóveel absurde ontwikkelingen aan de gang in de wereld, als iemand er raad mee weet dan is het Teeuwen wel!

Weer even een keer wat anders dan die standaard onderaan-de-middenmoot-cabaretiers als Claudia de Breij, Martijn Koning, Soundos en al die andere VARA-approved ‘humoristen’. Of Youp van ’t Hek en Freek de Jonge… die zijn ook al jaren over hun hoogtepunt heen. Daar is de lol inmiddels ook wel vanaf. Moralistisch gedram ook telkens…

Afijn, Hans Teeuwen! Te zien: zaterdagavond 13 juni om 22:05 uur op NPO3. En niet doen alsof je wat beters te doen hebt, want dat is niet zo!