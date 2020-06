Zorgpersoneel niet blij met applausactie: ‘Ze behandelen je echt als dienstmeid’

Een groot deel van het zorgpersoneel geeft aan dat ze te zwaar belast zijn tijdens de coronacrisis. Een deel is zowel fysiek als mentaal helemaal uitgeput, een applausactie schiet dan ook in het verkeerde keelgat van zorgmedewerkers. Dit omdat ze eerder hopen op structurele beloning in plaats van symbool politiek. En het ergste is nog niet eens voorbij: veel zorgtaken zijn uitgesteld omdat het virus de prioriteit had, al deze ‘secundaire’ taken moeten nu rap worden ingehaald.

Uit een enquête onder 6.000 zorgmedewerkers blijkt dat de coronacrisis te zwaar was voor veel mensen. Veel mensen willen minder gaan werken in de toekomst, of zelfs een ander beroep gaan zoeken. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, aangezien er langer een flink tekort is aan zorgpersoneel.

,,Veel verpleegkundigen hebben ten tijde van corona bij moeten springen op de intensive care, en doordat de overige zorg stil lag is er een hoop werk blijven liggen, dat nu alsnog moet worden uitgevoerd. De drukte is bepaald nog niet voorbij.’’

De applausactie van 17 maart geeft bij de helft van de mensen dubbel gevoel. Uiteraard vinden ze het fantastisch dat mensen hun werk waarderen, maar al die overuren en niet bepaald een hoog loon geven de zorgmedewerkers niet echt een fijn gevoel. Zij willen ook economisch worden beloond.

De woede zit er bij sommige goed in, zij vinden dat de politiek allemaal hele mooie woorden zegt, maar feitelijk gezien niet de situatie van zorgmedewerkers beter maken.

,,Ik denk dat een bonus én loonsverhoging het minste is wat voor ons personeel gedaan kan worden!’’ betoogt een Limburgse verzorgende. ,,Wat denk je van de zorgmedewerkers die door corona en het besmettingsrisico zelf ernstig ziek zijn geworden en zelfs gestorven?’’