België neemt ‘wraak’ op Nederland: ‘België zet heel Nederland op code oranje’

Gisteren had Nederland nog de provincie Antwerpen op code oranje gezet, dit natuurlijk tot onvrede van veel vakantiegangers. Immers als mensen vanuit die provincie naar Nederland komen, moeten zij twee weken in quarantaine verblijven. Geen aanrader dus als je vanuit België op vakantie gaat naar Nederland. Maar vandaag heeft België besloten om heel Nederland ineens als ‘oranje’ te bestempelen.





Tot voor kort waren we nog groen, een relatief ‘veilige’ vakantie bestemming voor de Belgen dus. Maar in 24 uur tijd zijn de Belgen compleet van gedachten veranderd. Ook in Nederland is het niet zo veilig als men dacht.

Het federale bestuur van België heeft dit gedaan om een signaal af te geven. Inderdaad, men kan en mag op vakantie naar het buitenland. Maar er zijn natuurlijk wel risico’s verbonden aan een buitenlandse vakantie. Op deze manier hoopt de Belgische regering haar inwoners een beetje alert te houden.

„Zo zien mensen dat reizen naar Nederland mogelijk is, maar dat er voorwaarden aan zijn verbonden”

Nu maar hopen dat de Belgen niet massaal naar Nederlandse kroegen gaan, zoals de Belgen dat aan het begin van de coronacrisis wel deden in Zeeland.

Toch is het opmerkelijk dat wij van ‘groen’ direct naar ‘oranje’ zijn bestempeld. Had de federale regering ons niet op ‘geel’ kunnen zetten? Of was dan de boodschap niet effectief genoeg geweest?