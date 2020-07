Besmettingen in Nederland stijgt fors naar 534: een kwart meer dan week ervoor! Meeste mensen raken thuis besmet

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen week is met 102 gestegen van 432 naar 534, bijna een kwart meer dan de week ervoor. Dat vertelt het RIVM. Ook laten zij weten dat de meeste mensen het coronavirus thuis blijken op te lopen.



Vooralsnog lijken de cijfers nog niet zoveel te zeggen, althans, dat zegt viroloog Ab Osterhaus. Ook zou het intensievere testen meespelen, wat eigenlijk hetzelfde argument is dat Trump eerder ook gebruikte. Deze stijging van bijna 25 procent zou nog binnen de ‘foutmarge’ vallen. Pas als dit een patroon wordt van enkele weken, dán is er volgens de viroloog wel degelijk een probleem.

Ik vind het nogal een stijging, vooral omdat het over redelijk wat mensen gaat. Honderd nieuwe besmettingen, voornamelijk uit Zuid-Holland, en die ook grotendeels binnenshuis plaatsvindt, terwijl er nog steeds voorzichtigheid wordt geboden. Volgens mij is dit een teken dat het snel weer misgaat, want ook verpleeghuizen zijn weer getroffen en het dodental neemt ook weer iets toe.

Opvallend is ook dat het merendeel van de nieuwe besmettingen dus binnen- en niet buitenshuis plaatsvindt. Dat kan nog steeds vanwege een gebrek aan afstand zijn ontstaan, maar aangezien het op de werkvloer ook steeds meer voor lijkt te komen, zou het toch wel eens met de kleinere virusdeeltjes, de aerosolen, te maken kunnen hebben. Al is natuurlijk ook maar net de vraag hoe zeker men is van het idee dat die besmetting perse thuis moet zijn ontstaan.