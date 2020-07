Brand kathedraal Nantes blijkt inderdaad aangestoken: 39-jarige verdachte opnieuw gearresteerd en heeft bekend!

Zodra duidelijk was dat de brand in de kathedraal van Nantes was aangestoken, volgde een routine-onderzoek waarbij “meer dan dertig mensen” gehoord zijn. Waaronder een 39-jarige Rwandese asielzoeker, die verantwoordelijk was voor de dagafsluiting op de dag van de brand. Hij gaf tegenstrijdige verklaringen, maar werd vooralsnog alleen als getuige, en niet als verdachte, beschouwd. Maar… Nu blijkt hij toch te hebben bekend!

Bepaalde ontwikkelingen in het onderzoek hebben ertoe geleid dat de 39-jarige Rwandese asielzoeker opnieuw werd gearresteerd. Toen hij werd voorgeleid aan de rechter, is besloten dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, van zaterdagnacht op zondag.

Als we de Franse krant Le Monde mogen geloven, bleek er niet veel nodig te zijn tijdens de ondervragingen om de verdachte asielzoeker te laten bekennen. En er hangt hem nogal wat boven het hoofd: tien jaar cel en 150.000 euro boete.

En dat is het rare, want in deze berichten (1, 2, 3) werd nog héél stellig beweerd dat de Rwandees compleet was vrijgepleit en was uitgesloten als mogelijke verdachte. Afgelopen dinsdag zei een Franse minister nog dat het mogelijk om een ongeluk was gegaan. Er wordt dus heel erg geprobeerd om maar een andere verklaring te zoeken dan ‘het was de asielzoeker’, die het uiteindelijk wél blijkt te zijn.

Over het motief wordt echter nog niets gezegd. In dit artikel van het AD, van 19 juli, staat: “Volgens verschillende Franse media ging het om een 39-jarige man uit Rwanda die boos zou zijn geweest omdat zijn verblijfsvergunning niet wordt verlengd.”

Wat dan wel weer sneu is, gezien de bekentenis van nu, is dit citaat uit datzelfde AD-artikel: “Priester Hubert Champenois zei tegen Franse media dat hij de aangehouden man compleet vertrouwt.”