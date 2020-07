Column Jan Roos: Dankzij GroenLinks en DENK zijn er straks lijfstraffen voor vermeende racisten

Columnist Jan Roos pakt deze week de in zijn ogen totaal van de rails gelopen discussie over racisme aan. “Elk televisie- of radioprogramma, elke column, en elk artikel heeft wel een donker slachtoffer dat klaagt over de rassenhaat van de blanken,” aldus Jan: “Dus ik snap best dat het zo langzamerhand lijkt alsof we hier een rechts-extremistische en ultra-xenofobische samenleving hebben.”

Het racismedebat is volledig ontspoord. Dat wat het einde zou moeten betekenen aan het wij/zij-denken heeft de polarisatie alleen maar verder vergroot. Aan de andere kant zie je ook dat mensen als wilden met witte vlaggen zwaaien om hun sociale positie veilig te stellen of hun werk te behouden. Want eenmaal de sticker racist op je borst en het is voorgoed afgelopen. Dus zie je iedereen krampachtig zichzelf wit noemen en zijn Instagram-account op zwart om het marxistische Black Lives Matter te steunen. Overigens hoef je voor die sticker helemaal geen racist voor te zijn. Zolang je blank bent en niet meebeweegt met de gevraagde zelfhaat ben je er al eentje. Je kan alleen nog je eigen onschuld bewijzen. Zo simpel is het.

Het is zelfs zo erg dat de motie van Geert Wilders met de doodeenvoudige vraag om uit te spreken dat Nederlanders niet per definitie racisten zijn alleen door de PVV, de VVD en Van Haga werd gesteund. Alle andere partijen, inclusief Forum voor Democratie, stemden tegen. De overgrote meerderheid van onze Tweede Kamer is er dus niet van overtuigd dat wij allemaal geen racisten zijn. Oikofobischer dan dit wordt het volgens mij niet.

Aan de andere kant is het wel begrijpelijk dat de Kamer denkt dat wij allemaal fout zijn. Het gaat namelijk in de media over werkelijk niets anders. Elk televisie- of radioprogramma, elke column, en elk artikel heeft wel een donker slachtoffer dat klaagt over de rassenhaat van de blanken. Dus ik snap best dat het zo langzamerhand lijkt alsof we hier een rechts-extremistische en ultra-xenofobische samenleving hebben. Gelukkig voor de laatste drie partijen, die dat nog niet accepteren, gaat de NPO toch nog op 12 juli een extra themadag over racisme organiseren om ze bij te scholen.

Sowieso hoeven we ons geen zorgen meer te maken over de media, want er komt een heuse kliklijn voor discriminatie en racisme in dat vak. Overigens niet alleen voor mensen die doelbewust discrimineren, maar ook voor mensen die het onbewust doen. Dus ook al bedoel je het niet verkeerd, dan nog lig je zo op straat en zal daarna nooit meer ergens werk krijgen. Zo krijgen we dus een soort journalistieke Kultuurkamer, waar alleen nog maar goedgekeurde vakmensen aan de slag mogen.

Maar niet alleen foute journalisten en opiniemakers moeten oppassen. Ook het gewone volk moet op de witte teentjes gaan lopen. GroenLinks en DENK willen in Amsterdam een werkstrafkamp voor mensen die zich schuldig maken aan vermeend racisme. In dat kamp krijgen de daders een leerproject. Het is nog niet bekend wat er gebeurt met mensen die niet slagen. Maar gezien de communistische roots van GroenLinks en het korte lijntje van DENK met Erdogan zullen lijfstraffen waarschijnlijk tot de mogelijkheden behoren. Ik hoor u al denken: gelukkig woon ik niet in de hoofdstad. Deze Killing Fields gaan mijn deurtje voorbij. Maar helaas.

Op NPO Radi o1 deed Mo Hersi, een vluchteling uit Ethiopië die nu iets in gesubsidieerde kunst doet, zonder cynisme een voorstel voor een nieuwe inburgeringscursus. Alle “witte” mensen moeten een toets over racisme en ons koloniale verleden halen voor december. Als je deze toets haalt mag je met het diploma de straat op. Haal je hem niet, dan krijg je een boete en moet je binnenblijven met huisarrest totdat je het wel haalt.

En als dat nog niet genoeg angst inboezemt moet u weten dat voormalig profvoetballer Edgar Davids op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse zaken is toegetreden tot een ‘adviescollege dialooggroep van het slavernijverleden’. Ik heb de man nog nooit een behoorlijke zin horen spreken, maar hij gaat advies geven over een dialoog. Maar doe er maar niet grappig over: Davids is namelijk niet alleen bekend van een fantastische voetballoopbaan, hij heeft ook jarenlang zijn vriendin zwaar mishandeld en was aanhanger van massamoordenaar Robert Mugabe. Dus dan weet je gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt. Niet iemand die je tegenspreekt. Het wachten is nog op iemand die wil dat niet deugers een bepaald symbool gaan dragen.

Kortom: van een debat is allang geen sprake meer. Het is een doodenge culturele revolutie geworden.