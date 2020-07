Denk heeft gelijk: grondrechten gaan boven het nieuwe Chinese coronavirus (en andere ziektes)

DDS’ eigen Tim Engelbart laat vandaag weten dat het wat hem betreft belachelijk is dat DENK wil dat het offerfeest gewoon door kan gaan voor moslims. Want slachthuizen zijn hoegenaamd een hemel op aarde voor het nieuwe Chinese coronavirus. En dus moet er volgens allerlei (nieuwe) regels geslacht worden etc.

Onzin.

Nee, dat virus is niet bepaald leuk, maar we moeten het gevaar van het nieuwe virus ook weer niet overdrijven. We hebben het hier goddomme niet over de Pest 2.0 of iets dergelijks. Het sterftecijfer blijkt láger te zijn dan initieel gedacht, en het aantal besmettingen neemt tegenwoordig vooral toe doordat er meer getest wordt. Aldus Maurice de Hond, en die heeft volkomen gelijk.

Datzelfde geldt voor Denk. De partij is niet de mijne, maar het is in dit geval terecht dat ze opkomen voor de grondrechten (de religieuze vrijheid) van moslims.

Het is prima dat er atheïstische religiehaters zijn, hoor. Maar het is wat vermoeiend dat ze het coronavirus vervolgens aangrijpen om hun religiehaat ten toon te spreiden en zelfs op te leggen aan de rest van ons; zeker omdat ze hierbij maar wat graag met beide voeten op onze grondrechten stampen.

Godsdienstwaanzin? Nou, dit lijkt me eerder een voorbeeld van anti-godsdienstwaanzin. En niet een beetje ook.