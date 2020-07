Dijkstra dient wetsvoorstel om zo snel mogelijk af te komen van ouderen tóch in

Het is een heel grote dag voor Pia Dijkstra, de ouderenhater van D66. Vandaag heeft ze haar wetsvoorstel namelijk ingediend om ouderen ‘hulp’ te geven bij het beëindigen van hun leven als ze vinden dat het “voltooid” is. Coalitiepartners CDA en CU zeggen er niet blij mee te zijn, maar zij wil niet wachten. De wet moet er komen, en snel een beetje. Als CDA en CU tegen zijn is dat jammer, maar hé, GroenLinks en de PvdA zullen het vrijwel zeker steunen, dus boeien!

“Er is een groep ouderen die het leven af vindt”, zegt Dijkstra in een interview met het AD. “Ze zeggen: ik ga elke avond slapen met de hoop dat ik niet meer wakker wordt.”

Dat is een leuk talking point, maar het is je reinste flauwekul. Uit onderzoek blijkt dat er maar een héél kleine groep ouderen met een doodswens is, en dat je de meeste van die mensen heel goed kunt helpen door ze op een menselijke manier te behandelen; door ze aandacht, tijd, en steun te geven.

Daar komt nog eens bij dat die ouderen — en ouderen in het algemeen — maar al te vaak heel erg beïnvloedbaar zijn. Als je keer op keer herhaalt dat ze er “natuurlijk” uit kunnen stappen (zodat ze “niet meer hoeven te lijden” en “anderen niet tot last zijn”) zal een deel daar door beïnvloed worden.

Dijkstras wet is levensgevaarlijk. Letterlijk. Het is niets meer of minder dan een eerste, openlijke aanzet om het oudere deel van de bevolking aan de kant te schuiven. Nee, dat zullen ze niet zo zeggen — niet hardop — maar dat is mijn inziens wel degelijk wat de bedoeling is. Deze zelfde mensen (en partijen) klagen immers al jaren dat Nederland “vergrijsd” en dat we dat “niet kunnen betalen.” Als die ouderen “komen te overlijden” is dat geen “probleem” meer.

Maar ja, ik zal ongetwijfeld weggezet worden als conspiracy nut als ik dat opschrijf — terwijl iedereen precies hetzelfde denkt.